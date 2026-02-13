تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الحريري استقبل في "بيت الوسط" نواباً وشخصيات
Lebanon 24
13-02-2026
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
الرئيس سعد الحريري
مساء اليوم في "
بيت الوسط
" الوزير السابق ميشال فرعون في حضور المستشارين غطاس خوري وهاني حمود.
وبعد اللقاء، قال فرعون: "بعد مرور عشرين عامًا على اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
، غاب المسؤولون الرئيسيون عن الاغتيال، سواء في
لبنان
أو في
سوريا
، ولكن هل يمثل هذا الغياب تعويضًا أو عزاءً؟ بالتأكيد لا، لا على الصعيد الإنساني ولا على الصعيد السياسي. إن السبيل الوحيد لتحقيق التعويض والعزاء هو إعادة بناء لبنان على الأسس التي أرساها الرئيس الشهيد، وتحديداً
اتفاق الطائف
، والقرارات الدولية القائمة على أساس القرار 1559، حسم مسألة سلاح
حزب الله
، استعادة العدل والاستقرار والأمن، والأهم من ذلك، الإصلاح من خلال النجاح في هذا المسار الذي بدأ، ولكنه لم يُكتب له النجاح بعد. هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق العزاء والتعويض عن الخسارة الكبيرة التي ما زال الشعب اللبناني يدفع ثمنها".
البعريني ورستم
وكان الرئيس
الحريري
قد التقى النائبين وليد البعريني وأحمد رستم على رأس وفد من
عكار
.
وأوضح البعريني أن "حضور الرئيس الحريري في هذه المرحلة الدقيقة يشكّل محطة وطنية مهمّة، في ظلّ ما يمرّ به البلد من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية. وقد جرى التداول في عدد من الملفات الوطنية والإنمائية، لا سيّما ما يتصل بأوضاع المناطق واحتياجاتها، وفي مقدّمها عكار، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز الاستقرار الداخلي وتفعيل عمل المؤسّسات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس سعد الحريري يلتقي السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو في بيت الوسط
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري يلتقي السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو في بيت الوسط
13/02/2026 22:16:38
13/02/2026 22:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في "بيت الوسط"... سلسلة لقاءات دبلومسية للرئيس الحريري
Lebanon 24
في "بيت الوسط"... سلسلة لقاءات دبلومسية للرئيس الحريري
13/02/2026 22:16:38
13/02/2026 22:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي سوسان استقبل أحمد الحريري مع وفد من "المستقبل – الجنوب"
Lebanon 24
المفتي سوسان استقبل أحمد الحريري مع وفد من "المستقبل – الجنوب"
13/02/2026 22:16:38
13/02/2026 22:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بو صعب من بيت الوسط: قرار المشاركة في الانتخابات يعود للرئيس الحريري وهو يقرر كشف أوراقه وانطباعي انه لم يخرج من الحياة السياسية
Lebanon 24
بو صعب من بيت الوسط: قرار المشاركة في الانتخابات يعود للرئيس الحريري وهو يقرر كشف أوراقه وانطباعي انه لم يخرج من الحياة السياسية
13/02/2026 22:16:38
13/02/2026 22:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الشهيد رفيق الحريري
الرئيس سعد الحريري
اتفاق الطائف
رفيق الحريري
سعد الحريري
الرئيس سعد
بيت الوسط
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
Lebanon 24
السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
14:40 | 2026-02-13
13/02/2026 02:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحدّد "عدوّ حزب الله الرئيسيّ".. دولة كبرى وليست إسرائيل
Lebanon 24
تقريرٌ يحدّد "عدوّ حزب الله الرئيسيّ".. دولة كبرى وليست إسرائيل
14:30 | 2026-02-13
13/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني: تطوير القطاع الزراعي مسؤولية وطنية مشتركة
Lebanon 24
هاني: تطوير القطاع الزراعي مسؤولية وطنية مشتركة
14:29 | 2026-02-13
13/02/2026 02:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص اتصل بنظيره المصري وبحث معه سبل تعزيز التعاون الإعلامي
Lebanon 24
مرقص اتصل بنظيره المصري وبحث معه سبل تعزيز التعاون الإعلامي
14:27 | 2026-02-13
13/02/2026 02:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "تشخيص سرطان الثدي".. هذا آخر تصريح لوزير الصحة
Lebanon 24
بشأن "تشخيص سرطان الثدي".. هذا آخر تصريح لوزير الصحة
14:13 | 2026-02-13
13/02/2026 02:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
03:03 | 2026-02-13
13/02/2026 03:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:40 | 2026-02-13
السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
14:30 | 2026-02-13
تقريرٌ يحدّد "عدوّ حزب الله الرئيسيّ".. دولة كبرى وليست إسرائيل
14:29 | 2026-02-13
هاني: تطوير القطاع الزراعي مسؤولية وطنية مشتركة
14:27 | 2026-02-13
مرقص اتصل بنظيره المصري وبحث معه سبل تعزيز التعاون الإعلامي
14:13 | 2026-02-13
بشأن "تشخيص سرطان الثدي".. هذا آخر تصريح لوزير الصحة
13:46 | 2026-02-13
كلاس: تقديم بري طلب ترشيحه انتصارٌ لمنطق المؤسسات
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 22:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 22:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 22:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24