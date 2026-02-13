تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
وزير الاتصالات زار دير القلعة في بيت مري: صرح يحمل تاريخ لبنان العظيم
Lebanon 24
13-02-2026
|
12:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الاتصالات
شارل الحاج
دير مار يوحنّا القلعة في
بيت مري
، وكان في استقباله رئيس الدير الأب المدبّر بشارة إيليّا والقيّم الأب
شربل بو عبود
.
وجال الحاج في أقسام الدير الأثريّة، واطّلع من الأب إيليّا على رسالة الدير الروحيّة والثقافيّة.
وأكّد الحاج "أهميّة الرسالة الرهبانيّة على امتداد الوطن"، مشدّداً على"ضرورة الحضور في ميادين الحياة كافّة، ولا سيّما الدور الحواري الذي امتازت به الرهبانيّة الأنطونيّة".
وأضاف: "إنّ الأديار تختزن تاريخ
لبنان
القديم والحديث، ونتمنى ان يبقى هذا الدير متألّقاً، لا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة للخروج من الأزمة الراهنة".
وأشار إلى أنّ "دير القلعة، على الرغم من كلّ المعاناة التي مرّ بها، بقي شامخاً كأرز لبنان، وهكذا سيبقى لبنان، هذه الأرض المباركة، منتصراً كما انتصر الحقّ على الباطل".
وتابع: "في حنايا هذه الديار العابقة بالإيمان والتاريخ، نرفع معكم الصلاة، واثقين بأنّ لبنان مقبل على أيّام خيرٍ وبركةٍ في
المستقبل
القريب".
كذلك، كتب الحاج في السجل الذهبي: "سعدنا بهذه الزيارة المباركة، وشعرنا بفخر الانتماء إلى هذا الصرح العريق، لما لمسناه من أمانةٍ في حفظ تاريخٍ مُشرقٍ من تاريخ لبنان العظيم".
