تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الاتصالات زار دير القلعة في بيت مري: صرح يحمل تاريخ لبنان العظيم

Lebanon 24
13-02-2026 | 12:04
A-
A+
وزير الاتصالات زار دير القلعة في بيت مري: صرح يحمل تاريخ لبنان العظيم
وزير الاتصالات زار دير القلعة في بيت مري: صرح يحمل تاريخ لبنان العظيم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار وزير الاتصالات شارل الحاج دير مار يوحنّا القلعة في بيت مري، وكان في استقباله رئيس الدير الأب المدبّر بشارة إيليّا والقيّم الأب شربل بو عبود.
 
 
وجال الحاج في أقسام الدير الأثريّة، واطّلع من الأب إيليّا على رسالة الدير الروحيّة والثقافيّة.
 
 
وأكّد الحاج "أهميّة الرسالة الرهبانيّة على امتداد الوطن"، مشدّداً على"ضرورة الحضور في ميادين الحياة كافّة، ولا سيّما الدور الحواري الذي امتازت به الرهبانيّة الأنطونيّة". 


وأضاف: "إنّ الأديار تختزن تاريخ لبنان القديم والحديث، ونتمنى ان يبقى هذا الدير متألّقاً، لا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة للخروج من الأزمة الراهنة".


وأشار إلى أنّ "دير القلعة، على الرغم من كلّ المعاناة التي مرّ بها، بقي شامخاً كأرز لبنان، وهكذا سيبقى لبنان، هذه الأرض المباركة، منتصراً كما انتصر الحقّ على الباطل".


وتابع: "في حنايا هذه الديار العابقة بالإيمان والتاريخ، نرفع معكم الصلاة، واثقين بأنّ لبنان مقبل على أيّام خيرٍ وبركةٍ في المستقبل القريب".


كذلك، كتب الحاج في السجل الذهبي: "سعدنا بهذه الزيارة المباركة، وشعرنا بفخر الانتماء إلى هذا الصرح العريق، لما لمسناه من أمانةٍ في حفظ تاريخٍ مُشرقٍ من تاريخ لبنان العظيم".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبيو لنيويورك تايمز: مسؤولو فنزويلا سيحظون بفرصة فريدة وتاريخية لتقديم خدمة عظيمة للبلاد ونأمل أن ينتهزوها
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات استقبل السفير عيسى: لبنان جاهز ليكون محطة للشركات الاميركية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات الإيراني: التقدير الأولي لخسائر الاقتصاد الرقمي نتيجة انقطاع الاتصالات بلغ 500 مليار تومان يوميا
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات الإيراني: عودة الاتصالات إلى طبيعتها
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:17:13 Lebanon 24 Lebanon 24

شربل بو عبود

أرز لبنان

المستقبل

بيت مري

بو عبود

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2026-02-13
Lebanon24
14:30 | 2026-02-13
Lebanon24
14:29 | 2026-02-13
Lebanon24
14:27 | 2026-02-13
Lebanon24
14:13 | 2026-02-13
Lebanon24
13:46 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24