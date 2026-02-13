تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في واشنطن.. وزير الأشغال ناقش تحديات تواجه البنية التحتية العامة في لبنان

Lebanon 24
13-02-2026 | 12:08
في واشنطن.. وزير الأشغال ناقش تحديات تواجه البنية التحتية العامة في لبنان
في واشنطن.. وزير الأشغال ناقش تحديات تواجه البنية التحتية العامة في لبنان photos 0
شارك وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في دردشة جانبية خاصة عقدت في واشنطن العاصمة، بدعوة من سفيرة الجمهورية اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وبالتعاون مع معهد الشرق الأوسط (MEI).
 
 
وأدار الحوار الزميل الأقدم في المعهد نيكولاس نصار، حيث تناول النقاش التحديات الملحة التي تواجه البنية التحتية العامة في لبنان.
 
 
كذلك، تم استعراض أبرز الإنجازات المحققة، وبحث مسار البلاد نحو الإصلاح وترسيخ الدولة ذات السيادة.
