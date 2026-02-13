موسى غادر ولم يعد.. هل من شاهده؟ (صورة)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقود:



موسى رائد ياسين (مواليد عام 2009، لبناني)



الذي غادر بتاريخ 7-02-2026 منزل ذويه الكائن في بلة ، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة في وحدة على الرّقم: 200402-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

Advertisement