تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وفد صندوق النقد ناقش التعديلات على مشروع قانون معالجة عجز التمويل

Lebanon 24
13-02-2026 | 22:53
A-
A+
وفد صندوق النقد ناقش التعديلات على مشروع قانون معالجة عجز التمويل
وفد صندوق النقد ناقش التعديلات على مشروع قانون معالجة عجز التمويل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وفد صندوق النقد الدولي بعد اختتام زيارته إلى بيروت، أن المناقشات مع الحكومة اللبنانية تميّزت بالجدية والتقدّم في النقاشات الخاصة بالإصلاحات المطلوبة، مع تأكيد حرص الصندوق على أن تكون الاتفاقية المرتقبة قائمة على أسس مالية سليمة وعدم تحميل الدولة أعباء إضافية، ومنح لبنان مهلة محدودة لمعالجة بنود الخلاف قبل التقدّم باتفاق مبدئي إلى مجلس إدارة الصندوق.
كما اعلن إنّ بعثته إلى لبنان ناقشت هذا الأسبوع التعديلات المطلوب إدخالها على مشروع قانون يهدف إلى معالجة الخسائر الضخمة في النظام المالي للبلاد، بما ينسجم مع المبادئ الدولية.
ويهدف القانون إلى معالجة عجز تمويلي هائل نتج عن انهيار النظام المالي في 2019. وقُدر هذا العجز بنحو 70 مليار دولار في عام 2022 لكن يُعتقد أنه أصبح أكبر الآن.
 وقال رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريجو إنّ القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة هو "خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول تدريجياً إلى ودائعهم".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام بحث مع وفد من الصندوق الدوليّ في الملاحظات على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر: الأجواء ايجابية مع صندوق النقد ونناقش تعديل قانون الفجوة المالية وهذا القانون هو بداية تلزم بالبحث عن الحلول
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن توقف دعمها لبرامج التمويل المناخي في صندوق النقد
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي: قانون الفجوة المالية يشكّل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس إدارة الصندوق

صندوق النقد الدولي

الحكومة اللبنانية

إرنستو راميريز

مجلس الوزراء

النقد الدولي

اللبنانية

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-02-14
Lebanon24
01:30 | 2026-02-14
Lebanon24
01:15 | 2026-02-14
Lebanon24
01:10 | 2026-02-14
Lebanon24
01:00 | 2026-02-14
Lebanon24
00:54 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24