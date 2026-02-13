وفد صندوق النقد ناقش التعديلات على مشروع قانون معالجة عجز التمويل

أعلن وفد بعد اختتام زيارته إلى ، أن المناقشات مع تميّزت بالجدية والتقدّم في النقاشات الخاصة بالإصلاحات المطلوبة، مع تأكيد حرص الصندوق على أن تكون الاتفاقية المرتقبة قائمة على أسس مالية سليمة وعدم تحميل الدولة أعباء إضافية، ومنح مهلة محدودة لمعالجة بنود الخلاف قبل التقدّم باتفاق مبدئي إلى .كما اعلن إنّ بعثته إلى لبنان ناقشت هذا الأسبوع التعديلات المطلوب إدخالها على مشروع قانون يهدف إلى معالجة الخسائر الضخمة في النظام المالي للبلاد، بما ينسجم مع المبادئ الدولية.ويهدف القانون إلى معالجة عجز تمويلي هائل نتج عن انهيار النظام المالي في 2019. وقُدر هذا العجز بنحو 70 مليار دولار في عام 2022 لكن يُعتقد أنه أصبح أكبر الآن.وقال رئيس بعثة الصندوق ريجو إنّ القانون الذي أقرّه في الآونة الأخيرة هو "خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول تدريجياً إلى ودائعهم".