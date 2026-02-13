تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صراع الطاقة يستعر بين واشنطن وبكين عبر طهران ولبنان في الوسط

Lebanon 24
13-02-2026 | 22:58
A-
A+
صراع الطاقة يستعر بين واشنطن وبكين عبر طهران ولبنان في الوسط
صراع الطاقة يستعر بين واشنطن وبكين عبر طهران ولبنان في الوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب داوود رمال في" نداء الوطن": تتقاطع المؤشرات السياسية والعسكرية الصادرة عن واشنطن وتل أبيب في اتجاه واحد، يوحي بأن خيار الحرب على إيران لا يزال قائمًا والتحضيرات له مستمرة، وهو سيناريو يجري التحضير له بجدية ميدانية، حتى في ظل استمرار المسار التفاوضي في مسقط. فالتوازي بين الحشود العسكرية والإجراءات العملياتية من جهة، واستمرار التفاوض ضمن هامش ضيق من جهة أخرى، يعكس مقاربة أميركية تقوم على فرض معادلة واضحة تعتبر أن التفاوض ليس بديلًا عن الحرب، بل هو المسار الأخير قبلها. ويكتسب هذا التوقيت أهمية إضافية مع اقتراب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين مطلع شهر نيسان، حيث تسعى واشنطن إلى حسم الملف الإيراني قبل تلك الزيارة، سواء عبر اتفاق يضمن مصالحها الاستراتيجية أو عبر مواجهة عسكرية تفرض واقعًا جديدًا، بما يسمح لترامب بالانتقال إلى المواجهة الكبرى مع بكين وهو يمتلك ورقة الطاقة العالمية.
وسط هذه التحولات الكبرى، يبدو لبنان في موقع المتلقي لتداعيات الصراع، لا اللاعب فيه. فالجدل الداخلي حول السلاح يجري بمعزل عن حقيقة أن مصير هذا السلاح بات مرتبطًا مباشرة بنتائج المواجهة الأميركية - الإيرانية. والمهلة التي مُنحت قبل تقديم الجيش تقريره حول حصرية السلاح شمال الليطاني في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، جاءت نتيجة اتصالات إقليمية هدفت إلى تجنب تفجير الوضع الداخلي في لبنان في مرحلة خطيرة إقليميًا. فالدول العربية المعنية تدرك أن أي انفجار داخلي في لبنان الآن قد يتقاطع مع المواجهة الأميركية - الإيرانية، ما يفتح الباب أمام فوضى غير محسوبة.
وبالتالي، فإن مستقبل السلاح في لبنان لم يعد مسألة داخلية بحتة، بل بات جزءًا من التسوية الإقليمية الأوسع التي سترسمها نتائج المواجهة بين واشنطن وطهران. فإذا انتهت المواجهة بتفاهم، سينعكس ذلك تسويات على مستوى المنطقة، بما فيها لبنان. أما إذا انتهت بصدام عسكري، فإن النتائج ستكون أكثر جذرية، وقد تؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى بالكامل. وفي الحالتين، يتضح أن لبنان يقف على هامش صراع دولي أكبر بكثير من قدرته على التأثير فيه، بينما تتحدد معادلاته الداخلية وفق نتائج المواجهة الكبرى على الطاقة، التي باتت تشكل العصب الحقيقي للصراع على النظام العالمي الجديد.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير المصري علاء موسى : سيتم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر ولبنان في مجال الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البيت الابيض: العامل الحاسم يبقى الدور الإيراني إذ تعتبر واشنطن أن أي سلام مستدام في إسرائيل ولبنان وغزة يبقى مستحيلاً طالما نفوذ طهران مستمر عبر الجماعات المسلحة (mtv)
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تفتح الأزمات.. وبكين تجمع المكاسب بهدوء
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تجسّ نبض طهران عبر زيارة نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإيرانية

الإيراني

تل أبيب

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-02-14
Lebanon24
01:30 | 2026-02-14
Lebanon24
01:15 | 2026-02-14
Lebanon24
01:10 | 2026-02-14
Lebanon24
01:00 | 2026-02-14
Lebanon24
00:54 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24