ميقاتي في ذكرى استشهاد الحريري: تستحضر المبادئ والاسس التي عمل على ارسائها وفي مقدمها بناء الدولة

صدر عن الاتي: "ذكرى إستشهاد الرئيس تستحضر المبادئ والاسس التي عمل على ارسائها وفي مقدمها بناء الدولة والنهوض بالمؤسسات الوطنية، في موازاة تعزيز علاقات مع دول العالم والاشقاء العرب خصوصا . رحمه الله."

