Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
نائب لن يشمله التغيير

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-02-2026 | 01:45
نائب لن يشمله التغيير
لفت مصدر سياسي قواتي مخضرم إلى أن نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، بات خارج دائرة التغييرات داخل "القوات" نهائياً، لعدة أسباب ابرزها انه من صلب القيادة الحزبية التاريخية والممثل الأساسي للقوات لدى الدولة والجيش ووزارة الدفاع، وهو دور أتى به إلى الحزب من صلب التنظيم وليس دوراً مستجداً.
يُضاف إلى ذلك أن عدوان يتمتع بشخصية مرنة وقدرة عالية على التعاطي الديبلوماسي مع المؤسسات الدستورية، ولا سيما رئاسة مجلس النواب. كما يُعتبر المشرّع الأبرز، بل الوحيد المتبقي، في صفوف الكتلة النيابية.
لكل هذه الأسباب، تؤكد المصادر أن موجة التغييرات لن تشمل عدوان في هذه الدورة الانتخابية.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

