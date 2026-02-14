تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الانتخابات النيابية حاصلة...ولكن بأي ثمن سياسي؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
14-02-2026 | 02:00
A-
A+
الانتخابات النيابية حاصلة...ولكن بأي ثمن سياسي؟
الانتخابات النيابية حاصلة...ولكن بأي ثمن سياسي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هل قصد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بقوله إن مجلس النواب هو الذي يقرّر إذا ما كان سيتمّ إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أو تأجيله تقنيًا أن الرئيس نبيه بري هو الذي يقرّر في هذا الأمر؟
فإذا كان مجلس النواب هو من يقرّر فإنه من المفترض أن تكون أولى هذه الخطوات بالتئامه بهيئته العامة لكي يستطيع أن يقرّر، سلبًا أو إيجابًا، في هذه المسألة، التي تُشغل الداخل والخارج، خصوصًا أنه لم يبقَ سوى ثلاثة أشهر للموعد الذي حدّدته وزارة الداخلية والبلديات من حيث المبدأ لإجراء هذا الاستحقاق تطبيقًا للدستور، مع الإعلان عن كامل استعداد الدوائر المعنية في الوزارة لمواكبة هذه الانتخابات لوجستيًا واداريًا وأمنيًا.
فالمجلس، كما هو معروف، لا يلتئم في عقده الاستثنائي إذا لم توجّه إليه دعوة من رئيسه. وهنا تكمن عقدة المنشار، التي يبدو حتى هذه الساعة أنها مستعصية على الحلّ. فالرئيس بري ثابت على موقفه، ومصرٌّ على عدم دعوة النواب إلى جلسة عامة لمناقشة أي تعديل ممكن على القانون الحالي، الذي لا يرى سواه نافذًا حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.
ووفق المعلومات المستقاة من أجواء بعض المحيطين بمركزية القرار في "عين التينة" فإن أي دعوة لن توجّه إلى المجلس إلا إذا تمّ التوافق السياسي بين مختلف الكتل على تأجيل الاستحقاق الانتخابي تقنيًا لمدّة شهرين، ووفق القانون النافذ من دون إدخال أي تعديل على القانون الحالي، ولاسيما المادة 112 منه، خصوصًا إذا تبيّن أن إجراء هذه الانتخابات متعذّر في أيار المقبل.  
وحيال هذا اللغط تتعدّد الآراء والتوقعات والتحليلات، ويُلاحظ أن ثمة تقاربًا، ولو في الشكل، بين أوساط وزارية من غير الجهة التي تؤيد وجهة نظر الرئيس بري وأوساط نيابية تميل إلى مقاربة "عين التينة"، على إنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها في أيار المقبل. لكن الخلاف الجوهري، على ما يبدو، ليس على المواعيد، بل على الطريقة، التي ستُجرى فيها هذه الانتخابات، في ظلّ إصرار الرئيس بري على أن لا بديل عن القانون الحالي النافذ، فيما لا تزال "المعارضة النيابية" مصممة على إشراك المغتربين في عملية الاقتراع لنوابهم الـ 128.
ومن هنا تحديدًا تبدأ لعبة المخارج. فالمأزق ليس دستوريًا بقدر ما هو سياسي بامتياز. الدستور لا يمنع إجراء الانتخابات، ولا يفرض تأجيلها، بل يضع المهلة ويترك للسلطة السياسية مسؤولية التنفيذ. وبالتالي فإن أي مخرج لن يكون قانونيًا صرفًا، بل تسوية سياسية تُلبَس لبوسًا دستوريًا.
فالمخرج الأول، في رأي بعض الخبراء الدستوريين، يتمثّل في الإبقاء على القانون الحالي كما هو، وإجراء الانتخابات في موعدها، مع تفسير إداري – تقني للمادة 112 المختلف عليها بما يسمح بمشاركة المغتربين من دون تعديل تشريعي مباشر. هذا الخيار يحفظ ماء وجه الجميع. فيبقى الرئيس بري على موقفه من دون الإفساح في المجال أمام أي تعديل القانون، فيما تنال "المعارضة حدًا أدنى من مطلبها. لكن هذا الأمر يتطلب جرأة تنفيذية من الحكومة واستعدادًا لتحمّل طعون سياسية وقضائية محتملة.
وثمة مخرج ثان، وهو التأجيل التقني المحدود، الذي يجري تسويقه على أنه ضرورة لوجستية لا سياسية. فشهران إضافيان يمنحان القوى السياسية فرصة التفاهم على آلية اقتراع المغتربين. غير أن هذا الخيار يحمل مخاطرة واضحة، إذ لا يوجد في لبنان شيء اسمه تأجيل تقني مضمون السقف. فكل تمديد صغير يفتح شهية اللاعبين على تمديد أكبر، خصوصًا إذا ارتبط بالوضع الإقليمي المتقلّب.
أما المخرج الثالث، وهو الأكثر واقعية وإن كان الأقل إعلانًا، فيقوم على صفقة سياسية شاملة، بحيث تكون الانتخابات مقابل سلّة تفاهمات أوسع تتصل بتوازنات المرحلة المقبلة. في هذه الحالة لا يعود النقاش حول مادة قانونية، بل حول شكل السلطة بعد الانتخابات. وعندها يصبح موعد الاستحقاق تفصيلًا داخل مشهد إعادة توزيع النفوذ.
لكن لبّ المشكلة أن الوقت لا يعمل لصالح أحد. فكل يوم يمرّ من دون دعوة المجلس إلى الانعقاد يضيّق هامش المناورة. والداخل المأزوم اقتصاديًا، والخارج المراقب بقلق، لا يحتملان رفاهية لعبة الرقص على حافة الهاوية. فالانتخابات لم تعد مجرّد استحقاق دستوري دوري، بل تحوّلت إلى اختبار لقدرة الدولة على احترام مواعيدها، ولقدرة الطبقة السياسية على إدارة خلافاتها ضمن المؤسسات لا خارجها.
وفي النتيجة النهائية لا بدّ من طرح سؤال جوهري وأساسي، وهو: هل ستُجرى الانتخابات، وبأي ثمن سياسي؟ لأن التجربة اللبنانية تقول إن الاستحقاقات لا تسقط، لكنها لا تمرّ أيضًا إلا بعد أن يدفع الجميع كلفة التسوية. وما يجري اليوم ليس سوى مفاوضات مبكرة على فاتورة ذلك العبور.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
البستاني: الانتخابات حاصلة ولم نتحالف حتى الآن مع أحد
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الإنتخابات حاصلة ولا "أرانب"حتى اليوم!
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات حاصلة في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط يعلن تشكيل هيئة سياسية عليا للإشراف على الانتخابات النيابية
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

على الطريق

الدولة على

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

جمهورية

بري على

بري هو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-14
Lebanon24
04:28 | 2026-02-14
Lebanon24
03:34 | 2026-02-14
Lebanon24
03:15 | 2026-02-14
Lebanon24
03:15 | 2026-02-14
Lebanon24
03:00 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24