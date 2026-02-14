الحجار في ذكرى استشهاد الحريري: بقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين

لمناسبة الذكرى 21 على استشهاد ، زار أحمد ضريح الرئيس في حيث قرأ الفاتحة عن روحه ورفاقه.الحجار كتب عبر منصة اكس: "في ذكرى استشهاد الرئيس ، نستحضر مسيرة رجلٍ آمن بلبنان وطنًا للعلم والإعمار والأمل. لقد شكّل استشهاده محطة مفصلية في تاريخ الوطن، وبقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين، بما حملته من رؤية إنمائية وإصرار على بناء الدولة. لروحه ولرفاقه "