لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الحجار في ذكرى استشهاد الحريري: بقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين
Lebanon 24
14-02-2026
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
لمناسبة الذكرى 21 على استشهاد
الرئيس رفيق الحريري
، زار
وزير الداخلية
أحمد
الحجار
ضريح الرئيس
الحريري
في
وسط بيروت
حيث قرأ الفاتحة عن روحه ورفاقه.
الحجار كتب عبر منصة اكس: "في ذكرى استشهاد الرئيس
رفيق الحريري
، نستحضر مسيرة رجلٍ آمن بلبنان وطنًا للعلم والإعمار والأمل. لقد شكّل استشهاده محطة مفصلية في تاريخ الوطن، وبقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين، بما حملته من رؤية إنمائية وإصرار على بناء الدولة.
الرحمة
لروحه ولرفاقه
الشهداء
"
