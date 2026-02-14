تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
جعجع التقى نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات
Lebanon 24
14-02-2026
|
02:40
استقبل
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
في معراب، رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات جو غريب وأمينة صندوق النقابة الدكتورة إلسي
نصار
، في حضور رئيسة مصلحة الصيادلة في "القوات
اللبنانية
" الدكتور ريما فضول، عضو
مجلس بلدية بيروت
الدكتور سعيد حديفة، والرئيس التنفيذي لجمعية
الأرز
الطبية الدكتور جو رومانوس.
وتمّ البحث في مشاكل وحاجات قطاع الأدوية في
لبنان
، ولا سيّما أنّه ملف حيوي يطال مختلف شرائح المجتمع. كما تم التطرّق بشكل خاص إلى موضوع ضبط سوق الدواء ومكافحة الأدوية المهرّبة، حيث وضع رئيس النقابة
جعجع
في تطوّرات هذا الملف والعمل المُنجز في إطاره، مؤكّدًا أنّ نسبة الأدوية المهرّبة في الأسواق انخفضت بشكل كبير.
