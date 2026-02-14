جعجع التقى نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات

استقبل " " في معراب، رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات جو غريب وأمينة صندوق النقابة الدكتورة إلسي ، في حضور رئيسة مصلحة الصيادلة في "القوات " الدكتور ريما فضول، عضو الدكتور سعيد حديفة، والرئيس التنفيذي لجمعية الطبية الدكتور جو رومانوس.



وتمّ البحث في مشاكل وحاجات قطاع الأدوية في ، ولا سيّما أنّه ملف حيوي يطال مختلف شرائح المجتمع. كما تم التطرّق بشكل خاص إلى موضوع ضبط سوق الدواء ومكافحة الأدوية المهرّبة، حيث وضع رئيس النقابة في تطوّرات هذا الملف والعمل المُنجز في إطاره، مؤكّدًا أنّ نسبة الأدوية المهرّبة في الأسواق انخفضت بشكل كبير.



