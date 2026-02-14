عبدالله: ننوه بخطوة الحكومة مناقشة رواتب القطاع العام

كتب النائب على منصة "اكس": "ننوه بخطوة الحكومة المباشرة بمناقشة أوضاع ورواتب القطاع العام المدني والعسكري مع المتقاعدين. وماذا عن من خسر قيمة تعويض نهاية خدمته، وهم قرابة ال ٦٠ الف مواطن؟ وماذا عن الاف المتعاقدين والاجراء والمياومين وشراء الخدمات ونفقات الخدمة او غيرها كي نصحح اوضاعهم ونرفع الظلم عنهم".

