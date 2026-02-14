تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
عبدالله: ننوه بخطوة الحكومة مناقشة رواتب القطاع العام
Lebanon 24
14-02-2026
|
02:50
كتب النائب
بلال عبد الله
على منصة "اكس": "ننوه بخطوة الحكومة المباشرة بمناقشة أوضاع ورواتب القطاع العام المدني والعسكري مع المتقاعدين. وماذا عن من خسر قيمة تعويض نهاية خدمته، وهم قرابة ال ٦٠ الف مواطن؟ وماذا عن الاف المتعاقدين والاجراء والمياومين وشراء الخدمات ونفقات الخدمة او غيرها كي نصحح اوضاعهم ونرفع الظلم عنهم".
