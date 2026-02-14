تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"جنون" طقس شباط: بعد الأمطار.. كتل دافئة باتجاه لبنان والحرارة تسجل 27 درجة في هذا اليوم

Lebanon 24
14-02-2026 | 02:49
جنون طقس شباط: بعد الأمطار.. كتل دافئة باتجاه لبنان والحرارة تسجل 27 درجة في هذا اليوم
جنون طقس شباط: بعد الأمطار.. كتل دافئة باتجاه لبنان والحرارة تسجل 27 درجة في هذا اليوم photos 0
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان تأثير المنخفض  الجوي يخف عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  اعتبارا من بعد ظهر اليوم السبت ويستقر الطقس غدا الاحد مع تأثر المنطقة بكتل هوائية دافئة فتتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية وتلامس ٢٧درجة على الساحل يوم الإثنين ومن المتوقع أن يؤثر منخفض جوي سريع فجر الاربعاء يؤدي الى طقس ممطر وعاصف . 

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:  
غائم الى غائم جزئيا مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحدود ال ٨ درجات حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات صباحا مما يؤدي الى رؤية سيئة وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في الفترة الصباحية ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة يرتفع موج البحر لحدود ٣ أمتار، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ١٧٠٠ متر وما فوق ، تخف حدة الأمطار بعد الظهر وتنحسر مساءً ويتحول الطقس الى قليل الغيوم.

الأحد:  
صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الإثنين:  
صافٍ الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تلامس ال ٢٧ درجة على الساحل مع بقاء نسبة رطوبة منخفضة تنشط الرياح الشرقية أحيانا كما يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء:  
غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر محملة ببعض الغبار وترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس مساء الى غائم مع تشكل ضباب عبى المرتفعات وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
 
