لبنان

في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري.. هذا ما قاله السياسيون

Lebanon 24
14-02-2026 | 03:15
في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري.. هذا ما قاله السياسيون
كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة "X": "رحم الله الشهيد الرئيس رفيق الحريري، الذي جمع اللبنانيين حول الإعمار، العلم والإعتدال. في هذه الذكرى التحية لحامل الأمانة دولة الرئيس سعد الحريري ولكل جمهور تيار المستقبل من شمال لبنان إلى جنوبه".
 ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري تمر اليوم ولبنان يعاني من أسوأ كابوس سياسي وفشل سيادي وسط نكبة جذرية تطال مشروع إدارة الدولة ومفهوم الشراكة الوطنية وصميم روابط العائلة اللبنانية، والعين على إرث  الرئيس رفيق الحريري الذي تعامل بنديّة سيادية مع كل الخارج وجيّر علاقاته الدولية إلى قوة للبنان وليس عليه، ولم يترك لبنان بلا إنقاذ وإعادة بناء بل حوّل الخراب إلى ورشة إعمار، واستثمر بالتنوع والتعدد وفاوض الخارج من موقع الندية والمصالح الوطنية، ولم يعتذر يوماً بقلّة المال أو الإمكانات، ولم يفرّط بقوة لبنان سيما مقاومته، وتعامل مع الجنوب وجبهته كأنه بيروت العاصمة، ونهض بالحاجات السيادية دون خضوع".



واضاف: "المطلوب بذكراه تعلّم الدروس السيادية والمشاريع الإعمارية وعدم التفريط بقدرات لبنان ومصالحه الوطنية وما يلزم من برامج اقتصادية ومعيشية وبنائية واجتماعية، وحذار من الفشل السياسي والتفريط السيادي لأنه الباب الذي يهدّد وجود لبنان".
مواضيع ذات صلة
عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بتجديد التزامنا بقيام دولةٍ قويةٍ عادلة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار في ذكرى استشهاد الحريري: بقيت مسيرته الوطنية حاضرة في وجدان اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في ذكرى استشهاد الحريري: تستحضر المبادئ والاسس التي عمل على ارسائها وفي مقدمها بناء الدولة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24

