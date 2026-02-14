تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
في ساحة الشهداء.. سفراء عند ضريح الرئيس الحريري
Lebanon 24
14-02-2026
|
03:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار سفير
الإمارات العربية المتحدة
في
لبنان
فهد سالم سعيد الكعبي الضريح ووضع إكليلاً على الضريح، وقرأ الفاتحة عن روحه، في لفتة وفاء تؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع
دولة الإمارات
بلبنان.
كما زار سفير أميركا في لبنان ميشال عيسى الى ضريح الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
.
وزار الضريح أيضاً سفير
روسيا
في لبنان الكسندر روداكوف.
