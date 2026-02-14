تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقدم إيجابي.. وكالة عالمية ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية فماذا يعني ذلك؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-02-2026 | 04:30
A-
A+
تقدم إيجابي.. وكالة عالمية ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية فماذا يعني ذلك؟
تقدم إيجابي.. وكالة عالمية ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية فماذا يعني ذلك؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تقرير حديث، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنان بالعملة المحلية إلى "CCC+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى انها تتوقع استبعاد ديون لبنان بالعملة المحلية من خطة إعادة هيكلة الديون المستقبلية".

والتصنيف الائتماني هو تقدير من وكالة عالمية لقدرة دولة ما على الوفاء بالتزاماتها المالية لاسيما في ما يتعلق بالديون وكلما كان التصنيف أعلى زادت الثقة بأن البلد قادر على سداد ديونه في الوقت المحدد وأقل مخاطرة للمقرضين والمستثمرين.

ويعتبر خبراء اقتصاديون ان "رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنان بالعملة المحلية من مستوى أقل مثل CCC إلى CCC+هو تحسن بسيط في التقييم"، لافتين إلى ان "هذا الأمر يُشير إلى أن القدرة على سداد الديون المقومة بالليرة اللبنانية قد تحسنت قليلاً مقارنة بما كانت عليه سابقًا".

علما ان تصنيف CCC+ لا يزال تصنيفًا ضعيفًا جدًا من حيث المعايير العالمية، لكنه أفضل من المستويات الأدنى، مما يعني وجود خطوات إيجابية في السياسات المالية.

ويشير الخبراء إلى ان "رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف مرده عدة عوامل، من بينها ان الحكومة اللبنانية بدأت سداد التزاماتها بالعملة المحلية بانتظام بعد توقف لفترة طويلة، إضافة إلى تحسّن أوضاع المالية العامة وظهور فوائض في الموازنة في السنوات الأخيرة، وتقدم في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للتعاون مع صندوق النقد الدولي، الا ان هذا الأمر لا يعني نهاية الأزمة الاقتصادية في لبنان التي بدأت منذ تشرين الأول 2019. "

علما ان التصنيف بالعملة الأجنبية لا يزال عند مستوى SD (Selective Default) أي أن لبنان ما زال يعتبر متأخرًا في سداد ديونه الدولية أو في وضع يشبه تعثر الديون الأجنبية، كما ان تصنيف "CCC+" ما زال في فئة المخاطر العالية، وهذا يعني أنه لا يزال صعبًا على لبنان الحصول على ائتمان دولي جيد بشروط مُيسرة.

إذن رفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية إشارة إيجابية بسيطة تعكس تحسنًا تدريجيًا في قدرة لبنان على إدارة ديونه المحلية، لكنه لا يشير إلى انتعاش كامل للاقتصاد أو حل للأزمات المالية الكبرى.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تقدّم ملموس و"أجواء إيجابية" في اجتماعات لبنان مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا: تحرك إيجابي وتقدم في المفاوضات رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة إيجابية للعاملين في تلفزيون لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يعني تغيير العملة في سوريا؟
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

صندوق النقد الدولي

الحكومة اللبنانية

المالية العامة

النقد الدولي

اللبنانية

المستقبل

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:44 | 2026-02-14
Lebanon24
06:33 | 2026-02-14
Lebanon24
06:01 | 2026-02-14
Lebanon24
06:00 | 2026-02-14
Lebanon24
05:52 | 2026-02-14
Lebanon24
05:45 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24