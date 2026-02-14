تقدم إيجابي.. وكالة عالمية ترفع تصنيف لبنان بالعملة المحلية فماذا يعني ذلك؟

في تقرير حديث، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنان بالعملة المحلية إلى "CCC+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى انها تتوقع استبعاد ديون بالعملة المحلية من خطة إعادة هيكلة الديون المستقبلية".والتصنيف الائتماني هو تقدير من وكالة عالمية لقدرة دولة ما على الوفاء بالتزاماتها المالية لاسيما في ما يتعلق بالديون وكلما كان التصنيف أعلى زادت الثقة بأن البلد قادر على سداد ديونه في الوقت المحدد وأقل مخاطرة للمقرضين والمستثمرين.ويعتبر خبراء اقتصاديون ان "رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنان بالعملة المحلية من مستوى أقل مثل CCC إلى CCC+هو تحسن بسيط في التقييم"، لافتين إلى ان "هذا الأمر يُشير إلى أن القدرة على سداد الديون المقومة بالليرة قد تحسنت قليلاً مقارنة بما كانت عليه سابقًا".علما ان تصنيف CCC+ لا يزال تصنيفًا ضعيفًا جدًا من حيث المعايير العالمية، لكنه أفضل من المستويات الأدنى، مما يعني وجود خطوات إيجابية في السياسات المالية.ويشير الخبراء إلى ان "رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف مرده عدة عوامل، من بينها ان بدأت سداد التزاماتها بالعملة المحلية بانتظام بعد توقف لفترة طويلة، إضافة إلى تحسّن أوضاع وظهور فوائض في الموازنة في السنوات الأخيرة، وتقدم في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للتعاون مع ، الا ان هذا الأمر لا يعني نهاية الأزمة الاقتصادية في لبنان التي بدأت منذ تشرين الأول 2019. "علما ان التصنيف بالعملة الأجنبية لا يزال عند مستوى SD (Selective Default) أي أن لبنان ما زال يعتبر متأخرًا في سداد ديونه الدولية أو في وضع يشبه تعثر الديون الأجنبية، كما ان تصنيف "CCC+" ما زال في فئة المخاطر العالية، وهذا يعني أنه لا يزال صعبًا على لبنان الحصول على ائتمان دولي جيد بشروط مُيسرة.إذن رفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية إشارة إيجابية بسيطة تعكس تحسنًا تدريجيًا في قدرة لبنان على إدارة ديونه المحلية، لكنه لا يشير إلى انتعاش كامل للاقتصاد أو حل للأزمات المالية الكبرى.