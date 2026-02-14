تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحاج حسن: السيادة لا تتحقق بالتنازل ولا بالصمت على العدوان

Lebanon 24
14-02-2026 | 04:37
A-
A+
الحاج حسن: السيادة لا تتحقق بالتنازل ولا بالصمت على العدوان
الحاج حسن: السيادة لا تتحقق بالتنازل ولا بالصمت على العدوان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، خلال المراسم التي نظمها "حزب الله" في بلدة تفاحتا، إحياء لذكرى الشهداء القادة عند نصب مكان استشهاد سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، أن لبنان يواجه تحديات وضغوطا متزايدة في ظل ما وصفه بتكالب القوى الكبرى، معتبرا أن "صورة هذا العالم تتكشف تباعا أمام البشرية".
وشدد على أن "التغول الأميركي لم يعد يقتصر على منطقتنا، بل بات يطال أوروبا وكندا وسائر أنحاء العالم"، متسائلا عما إذا كان "المطلوب من اللبنانيين الاستسلام أمام ما وصفه بالتغول الأميركي– الإسرائيلي، والتخلي عن عناصر القوة، أم التمسك بمفهوم حقيقي للسيادة؟".

وقال: "هل تكتمل السيادة فيما يستمر العدو في احتلال الأرض وتوسيع احتلاله؟ وهل تتحقق السيادة فيما ترتكب الاعتداءات اليومية، في وقت تعلن فيه الدولة أنها بسطت سلطتها؟ وهل تكون السيادة بقتل الأطفال، كما حصل مع الطفل علي حسن جابر، أو بتسلل العدو إلى القرى وخطف المواطنين اللبنانيين، وآخرهم المواطن عطوي عطوي من الهبارية؟ وهل تتحقق السيادة فيما يستمر تدمير المنازل في الجنوب؟".

وأضاف: "نحن نريد علاقة مستقرة ومنتجة مع أركان الدولة، ولا نريد التوتر، ونريد علاقة منتجة ومفيدة للبلد، لكن نريد تفسيرا لكيفية الحديث عن بسط السيادة فيما كل ما يحدث أن بسط السيادة هو بالاتجاه اللبناني، أما بالاتجاه الإسرائيلي فصفر".

وتابع: "في ما يتعلق بالحديث عن الذرائع، فدعوكم منه، ففي سوريا لم يعد هناك مقاومة ولا جيش ولا تهديد، بل حديث عن سلام، ومع ذلك إسرائيل تضرب ولن تصل إلى اتفاق لأن مطالبها تعجيزية، من منطقة منزوعة السلاح إلى البقاء في الجولان وحرية الحركة في الأجواء والأراضي، وهذا يمكن أن يُطلب من لبنان في أي لحظة".

وأردف: "قدمتم تنازلات، إلى أين أدت؟ إلى مزيد من التنازلات بلا نتيجة وقدمتم للأميركيين كل ما يطلبون، ماذا أعطاكم الأميركيون حتى اليوم؟ لا شيء ، قدموا لبلدكم ولأبناء بلدكم الذين ينتظرون منكم أن تكونوا مسؤولين عنهم لا مسؤولين عليهم، عندما تكون مسؤولا عنهم فأنت مسؤول عن حمايتهم ومصالحهم ومستقبلهم وأمنهم وحياتهم".



وختم الحاج حسن بتأكيد أن "أهم نقطة في المواجهة هي أن نكون في مستوى مقبول من التفاهم الوطني، على المستوى الرسمي والشعبي والحزبي، لمواجهة الأخطار، لا أن نكون متنافرين ومتخاصمين، ولا أن تصدر أصوات من مسؤولين أو نواب أو قوى سياسية أو إعلاميين تنظر للعدو وتبرر له أو تدعو إلى القتل" ، وأضاف أن "ذكرى السادس عشر من شباط تجدد العهد مع القادة الشهداء الذين قادوا القافلة في حياتهم وتقدموا صفوفها باستشهادهم"، مؤكدا أن "العهد باقٍ والوفاء مستمر لهم، وللقيم والمبادئ التي ساروا عليها، وأن الالتزام بهذا النهج سيبقى ثابتا حتى لقاء الله برضاه وقبوله".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: نحن أمام انتقائيّة بالتعاطي مع البيان الوزاري والشؤون السياسيّة والمسؤولون يتحدّثون عن إنجازات كبيرة تتعلق ببسط سلطة الدولة ولكن السيادة لا تتحقق في ظلّ استمرار الاحتلال والعدوان
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: للتوقف عن تقديم التنازلات للعدوّ تحت الضغط
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: على لبنان فرض انسحاب العدو ووقف العدوان تمهيداً لبحث استراتيجية دفاع وطني
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: الأولويات الوطنية تبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

حزب الله

المقاومة

علي حسن

إسرائيل

الشهداء

إلى أين

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:44 | 2026-02-14
Lebanon24
06:33 | 2026-02-14
Lebanon24
06:01 | 2026-02-14
Lebanon24
06:00 | 2026-02-14
Lebanon24
05:52 | 2026-02-14
Lebanon24
05:45 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24