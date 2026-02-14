بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت

نشرت صحيفة "النهار" صورة التقطتها عدسة الزميل ، توثق انتشار القناصة في ، تزامناً مع بدء الاحتفال بذكرى استشهاد يوم 14 شباط.



ومنذ الصباح الباكر، توافدت الحشود إلى ساحة للمشاركة بالذكرى رغم الأجواء ، فيما من المُرتقب أن يُلقي كلمة أمام الجماهير خلال المناسبة، ليعلن عن مواقف سياسية منتظرة خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيار المُقبل.

