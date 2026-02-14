عن طريق الخطأ.. إطلاق نار يُصيب واجهة مكتب مختار القبة

أقدم مجهولون فجر اليوم السبت على إطلاق النار في محلة في مدينة ما أدى إلى تحطّم الواجهة الزجاجية العائدة لمكتب مختار يحيى محرز، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب مصادر محلية، فإن الرصاص أصاب المكتب عن طريق الخطأ، من دون تسجيل أي إصابات بالأرواح، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط.