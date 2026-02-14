حريق داخل شقة سكنية في دير عمار

اندلع حريق فجر اليوم داخل شقة سكنية في تعود لعائلة آل جابر حيث التهمت النيران جزءًا كبيرًا من المنزل، وفق ما أفادت مندوية " ".وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق لاحقًا، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية من دون تسجيل أي إصابات بالأرواح.