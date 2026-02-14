تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خلال 24 ساعة… شعبة المعلومات تفكّ لغز سلب BMW في الشويفات

Lebanon 24
14-02-2026 | 05:32
خلال 24 ساعة… شعبة المعلومات تفكّ لغز سلب BMW في الشويفات
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 27-1-2026، ادّعى المدعو: غ. ز. د. (مواليد 1996، لبناني) أنّه أثناء مروره في محلّة الشويفات على متن سيّارته نوع “BMW”، اعترض طريقه مجهولان شهرا أسلحة حربية بوجهه، وسلباه سيّارته ومقتنيات شخصية، ثمّ لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات خلال ساعات من تحديد هويّتهما، وهما:

– إ. أ. (مواليد 1998، لبناني).

– ح. ص. (مواليد 2004، لبناني).

بتاريخ 28-01-2026، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة، بأقلّ من 24 ساعة على حصول عملية السلب، من رصد الأوّل على متن السيّارة المسلوبة، حيث أوقفته وضبطت السيارة. وبالتزامن، نُفّذ كمين محكم في محلّة حيّ السلم أسفر عن توقيف الثاني.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تشكيل عصابة لسلب السيارات وسرقتها بقوّة السلاح، ومن بينها عملية سلب سيّارة الـ “BMW” العائدة للمدعو (غ. ز. د.) في محلّة الشويفات.

تمّ تسليم السيّارة إلى صاحبها، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأُودعا المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.
قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

الشويفات

القضاء

التزام

لبنان

العلا

