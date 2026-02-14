حنين السيد من ضريح الحريري: الوفاء لمسيرته يكون بمواصلة البناء

اليوم مثّلت دولة الرئيس نواف سلام وزرت ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الرجل الذي لم يبنِ الحجر فحسب، بل بنى البشر أيضًا.
لم يكن إرثه إعمارًا فقط، بل استثمارًا في الناس، في التعليم، وفي إحياء الأمل لدى جيل كامل بأن الدولة قادرة أن تكون حاضنة للفرص والكرامة.
الوفاء لمسيرته يكون… pic.twitter.com/z6lXk8mkwn
— Haneen Sayed (@HaneenSayed_LB) February 14, 2026
