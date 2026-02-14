تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في ذكرى الحريري… أرسلان يسلط الضوء على دوره الوطني والإقليمي
Lebanon 24
14-02-2026
|
05:52
كتب
رئيس الحزب
"
الديمقراطي
اللبناني"
طلال أرسلان
عبر حسابه على منصّة "إكس": "في هذا اليوم لا بدّ أن نتذكّر الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
الذي شكّل ضمانة لوحدة
لبنان
باعتداله وانفتاحه على جميع مكوّنات البلد في ظرف دقيق، وهو انتقال البلد من حالة الحرب إلى السلام... سخّر علاقاته الإقليمية والدولية من أجل لبنان ووحدته وتوجّهه الوطني... اغتياله كان وما زال وسيبقى لغزاً ستنكشف ملابساته وأهدافه عاجلاً أم آجلاً... رحمة الله عليك يا أبا بهاء... كما لا نستطيع إلا أن نستذكر
الشهداء
الأبرار الذين قضوا في الدفاع عن وحدة وعروبة لبنان في أحلك الظروف وأصعبها التي خضع فيها لبنان للمؤامرة التي فرّقت ومزّقت أبناءه إلى شعوب وطوائف ومذاهب تتصارع فيما بينها على شعارات وهتافات وانتماءات شتى".
الشهيد رفيق الحريري
رفيق الحريري
طلال أرسلان
الشهيد رفيق
الديمقراطي
رئيس الحزب
ديمقراطي
الحريري
