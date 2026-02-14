في ذكرى الحريري… أرسلان يسلط الضوء على دوره الوطني والإقليمي

كتب " اللبناني" عبر حسابه على منصّة "إكس": "في هذا اليوم لا بدّ أن نتذكّر الرئيس الذي شكّل ضمانة لوحدة باعتداله وانفتاحه على جميع مكوّنات البلد في ظرف دقيق، وهو انتقال البلد من حالة الحرب إلى السلام... سخّر علاقاته الإقليمية والدولية من أجل لبنان ووحدته وتوجّهه الوطني... اغتياله كان وما زال وسيبقى لغزاً ستنكشف ملابساته وأهدافه عاجلاً أم آجلاً... رحمة الله عليك يا أبا بهاء... كما لا نستطيع إلا أن نستذكر الأبرار الذين قضوا في الدفاع عن وحدة وعروبة لبنان في أحلك الظروف وأصعبها التي خضع فيها لبنان للمؤامرة التي فرّقت ومزّقت أبناءه إلى شعوب وطوائف ومذاهب تتصارع فيما بينها على شعارات وهتافات وانتماءات شتى".

