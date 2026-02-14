تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"

Lebanon 24
14-02-2026 | 06:01
A-
A+
الحريري يعلنُ عودة المستقبل انتخابياً: لسلاح واحد ولبنان أولاً
الحريري يعلنُ عودة المستقبل انتخابياً: لسلاح واحد ولبنان أولاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رسائل عديدة أعلنها الرئيس سعد الحريري من ساحة الشهداء، اليوم السبت، في الذكرى الـ21 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم 14 شباط 2005، حيثُ ألمح بشكلٍ مباشر إلى مُشاركة "تيار المستقبل" بالانتخابات النيابية، وذلك متى تقرّر إقامتها، وقال: "قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ماذا سيفعل المستقبل، وأعدكم أنه متى أقيمت الانتخابات فإنهم سيسمعون أصواتنا وسيعدّون أصواتنا".
 
 

 
وتابع: "بانتخابات وبلا انتخابات، أن معكم في السراء والضراء ولا شيء يُفرقنا، ولا شيء يمكنه كسرنا ومستمرون معاً في مدرسة رفيق الحريري وسنبقى معاً في مدرسة تيار المستقبل".
 
وأضاف: "غداً سيكون أفضل والنور واضح بنهاية النفق وهذا آخر النفق. نحنُ والحق أكثرية وأنتم خطّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبوجودكم كل عام في هذه الساحة أن الرئيس الشهيد حيّ فيكم. بعد 21 سنة وبعد كل الإشاعات والتلفيق، تؤكدون أنكم لستم قلّة".
 
كذلك، دعا الحريري إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية، قائلاً إن "مشروعنا هو لبنان عربي سيد حر مستقبل، ويؤكد أهمية بناء الجسور مع الأخوة العرب"، وأضاف: "من يخيط بمسلة الخلافات الخليجية فلن يلاقي أي نتيجة".
 
أيضاً، شدد الحريري على أهمية العلاقات مع سوريا التي قال إنها "تخلصت من نظام التشبيح والإجرام الذي فتح بسوريا ولبنان ومدّ سمومه إلى العالم العربي"، وأضاف: "نوجه التحية إلى شعب سوريا ونؤيد كل مساعي التوحيد والإعمار التي يقودها الرئيس أحمد الشرع ونشدّ على يده". 
 
أيضاً، قال الحريري إن "الحريرية السياسية لم تنكسر ولا تندثر بعكس ما يُراهن آخرون"، مؤكداً ضرورة تطبيق اتفاق الطائف "كاملاً"، وقال: "لا سلاح إلا بيد الدولة، ونحنُ مع اللامركزية الإدارية وإلغاء الطائفة السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اتفاقية الهدنة بحذافيرها".
 
ووجه الحريري تحية إلى "أهل الجنوب"، قائلاً إنهم "يستحقون دولة تحميهم وترعاهم وتثبتهم في أرضهم"، كما وجه تحية إلى طرابلس، قائلاً إن "ما سقط فيها مؤخراً ليست مبانٍ فحسب بل انهارت كرامات كل المسؤولين بالدولة وخارجها"، وتابع: "طرابلس فيها كل شروط النجاح لتكون من أهم المدن فهي لها تاريخ وتاريخها له مستقبل".
 
وأكد الحريري أن مشروع "تيار المستقبل هو لبنان أولاً"، رافضاً عودة البلاد إلى أي فتنة طائفية أو اقتتال داخلي، وأضاف: "أحلام التقسيم سقطت ونحن نريد دستوراً واحداً وسلاحاً واحداً. اللبنانيون تعبوا ومن حقهم بعد سنوات طويلة من الحروب والانقسامات والمحاور أن يعيشوا في بلد طبيعي".
 
واعتبر الحريري أنَّ "الاعتدال ليس تردداً بل شجاعة والصبر ليس ضعفاً بل هو إيمان بمدرسة رفيق الحريري الوطنية"، وقال: "لقد أثبتم أن مشروع رفيق الحريري ليس حلماً ينتهي مع اغتياله لأنكم أنتم حُلم رفيق الحريري للمستقبل وأنتُم المُستقبل".
 
وأضاف: "تيار المستقبل لا يرى السياسة مناصب أو وجاهة أو تزلف بل يرى السياسة وفاء ودفاع عن كرامة البلد وسيادته. عندما طُلب منا تغطية الفشل والمساومة على الدولة قلنا لا وقررنا الابتعاد، وهناك خناجر طعنت بي ليلاً نهاراً لكنّ ظهري جبل وأنتم ظهري وسندي وعزي وأهلي وناسي".
 
وقال: "أنا لا يضيع البوصلة ولا أبيع ولا أشتري ولا أُتاجر بالناس، وبوجودكم أنتم تقولون بوضوح أنه لتاريخنا مستقبل".
 
وختم: "نحن لا نشتري مواقف ولا مناصب، وموعدنا قريب وعـ"العهد مكملين".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري: قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ماذا سيفعل "المستقبل"
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام "المستقبل": إحياء ذكرى 14 شباط محطة أساسية للوقوف إلى جانب الرئيس الحريري
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي سوسان استقبل أحمد الحريري مع وفد من "المستقبل – الجنوب"
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام "تيار المستقبل": لملاقاة الرئيس الحريري في 14 شباط
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

الدول العربية

سعد الحريري

الحريري على

الرئيس سعد

المستقبل

طرابلس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:33 | 2026-02-14
Lebanon24
06:00 | 2026-02-14
Lebanon24
05:52 | 2026-02-14
Lebanon24
05:45 | 2026-02-14
Lebanon24
05:38 | 2026-02-14
Lebanon24
05:32 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24