هذه رسائل خطاب الحريري.. أمورٌ مهمة تنكشف

تسودُ أجواء من التساؤلات أوساط " " إزاء الخطاب الذي ألقاه من وسط من جهة، وكلامه الذي أدلى به خلال دردشة مع الصحافيين في من جهة أخرى، وتحديداً في الشق المُتعلق بالانتخابات النيابية.



وتقولُ مصادر سياسية لـ" " إنَّ " حسَم مشاركة تيار المستقبل انتخابياً في الاستحقاق المُرتقب، لكنهُ لم يتحدث عن ترشيحات ولا تحالفات ولا عن أي شيء آخر"، مشيرة إلى أنَّ "حديث الحريري عن أنه لا حلفاء يقطع الباب والطريق أمام أي مشاركة انتخابية، لأن القانون الحالي يفترضُ وجود تحالفات سياسية، وبالتالي فإن المعركة يُفترض أن تكونَ قائمة على ذلك".





وأوضحت المصادر أنَّ الحريري أسّس اليوم لتثبيت شعبية تيار "المستقبل" مُجدداً، في حين أنَّ رسائلهُ وضعت كافة الأفرقاء أمام مسؤولياتهم، كما تركَ أيضاً جميع الأطراف الأخرى في قاعة الإنتظار لمعرفة ما إذا كان " " سيشارك في الترشيحات أم لا.





ووفقاً للمصادر، فإنَّ كلام الحريري اليوم لم يكشف عن المشاركة "المستقبلية" بالانتخابات، مشيرة إلى أن السيناريو المرتقب هو أن يتكرر ما حصل في انتخابات عام 2022، وذلك من خلال توجيه قاعدة "المستقبل" إلى انتخاب شخصيات وأطراف معينة تكون وسطيّة و"قريبة من التيار" لا أكثر ولا أقل.