Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هذه رسائل خطاب الحريري.. أمورٌ مهمة تنكشف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-02-2026 | 12:57
هذه رسائل خطاب الحريري.. أمورٌ مهمة تنكشف
هذه رسائل خطاب الحريري.. أمورٌ مهمة تنكشف photos 0
تسودُ أجواء من التساؤلات أوساط تيار "المستقبل" إزاء الخطاب الذي ألقاه الرئيس سعد الحريري من وسط بيروت من جهة، وكلامه الذي أدلى به خلال دردشة مع الصحافيين في بيت الوسط من جهة أخرى، وتحديداً في الشق المُتعلق بالانتخابات النيابية.
 
 
وتقولُ مصادر سياسية لـ"لبنان24" إنَّ "الحريري حسَم مشاركة تيار المستقبل انتخابياً في الاستحقاق المُرتقب، لكنهُ لم يتحدث عن ترشيحات ولا تحالفات ولا عن أي شيء آخر"، مشيرة إلى أنَّ "حديث الحريري عن أنه لا حلفاء يقطع الباب والطريق أمام أي مشاركة انتخابية، لأن القانون الحالي يفترضُ وجود تحالفات سياسية، وبالتالي فإن المعركة الانتخابية يُفترض أن تكونَ قائمة على ذلك".
 


وأوضحت المصادر أنَّ الحريري أسّس اليوم لتثبيت شعبية تيار "المستقبل" مُجدداً، في حين أنَّ رسائلهُ وضعت كافة الأفرقاء أمام مسؤولياتهم، كما تركَ أيضاً جميع الأطراف الأخرى في قاعة الإنتظار لمعرفة ما إذا كان "التيار" سيشارك في الترشيحات أم لا.


ووفقاً للمصادر، فإنَّ كلام الحريري اليوم لم يكشف عن آفاق المشاركة "المستقبلية" بالانتخابات، مشيرة إلى أن السيناريو المرتقب هو أن يتكرر ما حصل في انتخابات عام 2022، وذلك من خلال توجيه قاعدة "المستقبل" إلى انتخاب شخصيات وأطراف معينة تكون وسطيّة و"قريبة من التيار" لا أكثر ولا أقل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

