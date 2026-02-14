تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news
لبنان

خبر إيجابي عن "الليرة اللبنانية".. تصنيف جديد صدر

Lebanon 24
14-02-2026 | 14:00
خبر إيجابي عن الليرة اللبنانية.. تصنيف جديد صدر
خبر إيجابي عن الليرة اللبنانية.. تصنيف جديد صدر photos 0
A+
A-
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية في 13 شباط الجاري، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبنان بالعملة المحلية إلى "CCC+" من "CCC"، مع تثبيت التصنيف قصير الأجل عند "C"، ومنح نظرة مستقبلية مستقرّة.


في المقابل، أبقت الوكالة التصنيفات بالعملة الأجنبية عند مستوى "SD/SD" (تخلف انتقائي عن السداد).


ويعكس رفع التصنيف تحسّن قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها بالعملة المحلية، مدعوماً بتسجيل فوائض مالية لثلاث سنوات متتالية، إضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاحات المصرفية والمالية المطلوبة للتوصل إلى برنامج تمويلي محتمل مع صندوق النقد الدولي.


وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة باشرت تنفيذ إصلاحات أساسية في القطاع المصرفي والمالية العامة، إلا أن وتيرة التقدم قد تبقى محدودة في ظل التعقيدات السياسية الداخلية واقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026.


كذلك، لفتت إلى أنه رغم ضيق الحيّز المالي، واصلت الحكومة الانتظام في سداد التزاماتها التجارية بالعملة المحلية، وقامت خلال عام 2025 بتسديد كامل متأخرات الفوائد المستحقة لمصرف لبنان.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24