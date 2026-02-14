آخر معلومة عن "انتخاب المغتربين".. ما الجديد؟

قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، إنَّ هيئة الإستشارات في أجابت على سؤال والبلديات حول كيفية انتخاب المُغتربين في ظل استحالة تطبيق الدائرة 16.



وأكّدت الهيئة، وفق المعلومات، إعطاء الحق للمنتشرين بالاقتراع من الخارج في الدوائر الـ15، كما حصل في الانتخابيّة السابقة.





