لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
آخر معلومة عن "انتخاب المغتربين".. ما الجديد؟
Lebanon 24
14-02-2026
|
14:23
photos
قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، إنَّ هيئة الإستشارات في
وزارة العدل
أجابت على سؤال
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
حول كيفية انتخاب المُغتربين في ظل استحالة تطبيق الدائرة 16.
وأكّدت الهيئة، وفق المعلومات، إعطاء الحق للمنتشرين بالاقتراع من الخارج في الدوائر الـ15، كما حصل في
الدورة
الانتخابيّة السابقة.
