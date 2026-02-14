تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
كواليس انتخابية تتحرّك بصمت

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-02-2026 | 15:27
كواليس انتخابية تتحرّك بصمت
علم "لبنان ٢٤" أنّ اتصالات مفتوحة تُسجَّل منذ أسابيع بين "تيار المردة" والنائب أديب عبد المسيح، في محاولة لنسج تحالف انتخابي محتمل في الاستحقاق النيابي المقبل، رغم التباين الكبير في الخطّ السياسي بين الطرفين.
وبحسب المعلومات، لا يزال عبد المسيح يراهن على احتمال انسحاب مرشّح حزب الكتائب روني ياسمين من المعركة، وحصوله على دعم الكتائب له. وفي حال تحقّق هذا السيناريو، تشير المعطيات إلى أنّه لن يترشّح على لائحة "تيار المردة".
