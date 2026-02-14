كواليس انتخابية تتحرّك بصمت

علم " ٢٤" أنّ اتصالات مفتوحة تُسجَّل منذ أسابيع بين " " والنائب ، في محاولة لنسج تحالف انتخابي محتمل في الاستحقاق النيابي المقبل، رغم التباين الكبير في الخطّ السياسي بين الطرفين.

وبحسب المعلومات، لا يزال يراهن على احتمال انسحاب مرشّح روني ياسمين من المعركة، وحصوله على دعم له. وفي حال تحقّق هذا السيناريو، تشير المعطيات إلى أنّه لن يترشّح على لائحة "تيار المردة".