منتدى سفراء لبنان: نؤيد تحركات روابط القطاع العام ونرفض التلاعب بمصير المتقاعدين

أعرب منتدى سفراء عن عميق أسفه للحال الذي وصل إليه القطاع العام وبشكل خاص المتقاعدين، معتبراً أنَّ "التلاعب بمصير من ساهموا ومن لا زالوا يسهمون في بناء الوطن ومؤسساته والحفاظ عليها وحرصهم على ديمومتها، هو أمرٌ مستغرب من حكومة عنوانها هو الإصلاح".

ورأى المنتدى أنَّ "هم الحكومة هو إرضاء صندوق النقد الدوليّ ومعه "، مشيراً إلى أنه "رغم المراجعات المتتالية والاجتماعات والمناشدات، لم يحرّك المعنيون أي ساكن، لا بل يسهمون عبر تصرفاتهم وتصريحاتهم في ضرب القطاع العام ومحاولة تأليب الرأي العام وبعض الإعلام ضده".

وأعلن المنتدى تأييده ومشاركته في سلسلة تحركات الغضب التي أعلنت عنها روابط القطاع العام، عاملين ومتقاعدين، لأنه يعتبر نفسه معنياً بشكل أساسي للدفاع عن حقوق أعضائه، دون الدخول في توصيف ما يعاني منه السفراء المتقاعدون، وهم الأولى بعناية أركان السلطة التي مثلوها خلال توليهم مسؤولياتهم.

وتابع: "بما أنَّ الموازنة المسخ التي كانت قد أعدتها الحكومة ستناقش الأسبوع المقبل في 27 و 28 و 29 من الشهر الجاري، خلت من أي اعتمادات تنذر بتحسين أوضاع القطاع العام، فإن المنتدى يدعو أعضاءه وجميع العاملين في القطاع العام وجميع المتقاعدين منه الى المشاركة الكثيفة في التحرك الاحتجاجي امام مجلس النواب طيلة مناقشته الموازنة".





