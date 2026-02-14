تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

منتدى سفراء لبنان: نؤيد تحركات روابط القطاع العام ونرفض التلاعب بمصير المتقاعدين

Lebanon 24
14-02-2026 | 16:08
A-
A+
منتدى سفراء لبنان: نؤيد تحركات روابط القطاع العام ونرفض التلاعب بمصير المتقاعدين
منتدى سفراء لبنان: نؤيد تحركات روابط القطاع العام ونرفض التلاعب بمصير المتقاعدين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعرب منتدى سفراء لبنان عن عميق أسفه للحال الذي وصل إليه القطاع العام وبشكل خاص المتقاعدين، معتبراً أنَّ "التلاعب بمصير من ساهموا ومن لا زالوا يسهمون في بناء الوطن ومؤسساته والحفاظ عليها وحرصهم على ديمومتها، هو أمرٌ مستغرب من حكومة عنوانها هو الإصلاح".
ورأى المنتدى أنَّ "هم الحكومة هو إرضاء صندوق النقد الدوليّ ومعه البنك الدولي"، مشيراً إلى أنه "رغم المراجعات المتتالية والاجتماعات والمناشدات، لم يحرّك المعنيون أي ساكن، لا بل يسهمون عبر تصرفاتهم وتصريحاتهم في ضرب القطاع العام ومحاولة تأليب الرأي العام وبعض الإعلام ضده".
وأعلن المنتدى تأييده ومشاركته في سلسلة تحركات الغضب التي أعلنت عنها روابط القطاع العام، عاملين ومتقاعدين، لأنه يعتبر نفسه معنياً بشكل أساسي للدفاع عن حقوق أعضائه، دون الدخول في توصيف ما يعاني منه السفراء المتقاعدون، وهم الأولى بعناية أركان السلطة التي مثلوها خلال توليهم مسؤولياتهم.
 
وتابع: "بما أنَّ الموازنة المسخ التي كانت قد أعدتها الحكومة ستناقش الأسبوع المقبل في 27 و 28 و 29 من الشهر الجاري، خلت من أي اعتمادات تنذر بتحسين أوضاع القطاع العام، فإن المنتدى يدعو أعضاءه وجميع العاملين في القطاع العام وجميع المتقاعدين منه الى المشاركة الكثيفة في التحرك الاحتجاجي امام مجلس النواب طيلة مناقشته الموازنة".



Advertisement
مواضيع ذات صلة
"متقاعدو الثانوي": سنشارك في تجمع روابط القطاع العام الثلاثاء
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عطالله: ندرس الموازنة اليوم بالتزامن مع إضراب موظفي القطاع العام وتحركات المتقاعدين
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب القطاع العام مستمرّ وسعي حكومي إلى إفقاده زخمه والعسكريون المتقاعدون يرفضون التأجيل
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمُّع روابط القطاع العام دعا إلى التحرك بالتوازي مع جلسات مناقشة الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 06:36:37 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

البنك الدولي

النقد الدولي

المعن

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:58 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:01 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:02 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:05 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:11 | 2026-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:58 | 2026-02-14
Lebanon24
23:01 | 2026-02-14
Lebanon24
23:02 | 2026-02-14
Lebanon24
23:05 | 2026-02-14
Lebanon24
23:11 | 2026-02-14
Lebanon24
23:08 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24