في البداوي.. إخلاء مبنى بعد ظهور تصدعات عليه

أخلي، مساء اليوم السبت، مبنى متصدع يقع على البولفار في البداوي - من قاطنيه الذين يتوزعون على 10 عائلات، وذلك بعد ظهور تصدعات عليه والخشية من انهياره.







وشهدت عملية الاخلاء حالات قلق وتوتر وارباك في صفوف سكان المبنى الذين طالبوا بايجاد مأوى بديل لهم وعدم رميهم في الشارع.

Advertisement