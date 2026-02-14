تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
لبنان
في البداوي.. إخلاء مبنى بعد ظهور تصدعات عليه
Lebanon 24
14-02-2026
|
16:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أخلي، مساء اليوم السبت، مبنى متصدع يقع على البولفار
الرئيسي
في البداوي -
طرابلس
من قاطنيه الذين يتوزعون على 10 عائلات، وذلك بعد ظهور تصدعات عليه والخشية من انهياره.
وشهدت عملية الاخلاء حالات قلق وتوتر وارباك في صفوف سكان المبنى الذين طالبوا بايجاد مأوى بديل لهم وعدم رميهم في الشارع.
تابع
