"ضربة معلم" من بري

عقب تقديم طلب ترشيحه للانتخابات النيابية كخطوة لافتتاح الاستحقاق، يقول مصدر نيابي بارز إن ما قام به خطوة وضعت الجميع أمام جدية فعلية لإجراء الانتخابات، بينما قال مصدر سياسي آخر مقرب من حزب "حليف" لبري، إن خطوة الترشح في هذا التوقيت هي "ضربة معلم".



ويتفق المصدران على أن افتتاح الترشيحات من قبل له دلالة سياسية أيضاً على صعيد الطائفة ، إذ يعطي رسالة أن " " لا يريد تأجيل الانتخابات بعكس ما قيل سابقاً.