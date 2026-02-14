تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
5
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"ضربة معلم" من بري
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-02-2026
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقب تقديم
رئيس مجلس النواب نبيه بري
طلب ترشيحه للانتخابات النيابية كخطوة لافتتاح الاستحقاق، يقول مصدر نيابي بارز إن ما قام به
بري هو
خطوة وضعت الجميع أمام جدية فعلية لإجراء الانتخابات، بينما قال مصدر سياسي آخر مقرب من حزب "حليف" لبري، إن خطوة الترشح في هذا التوقيت هي "ضربة معلم".
ويتفق المصدران على أن افتتاح الترشيحات من قبل
بري
له دلالة سياسية أيضاً على صعيد الطائفة
الشيعية
، إذ يعطي رسالة أن "
الثنائي
" لا يريد تأجيل الانتخابات بعكس ما قيل سابقاً.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل اقترب "الاضراب الكبير" للمعلمين؟
Lebanon 24
هل اقترب "الاضراب الكبير" للمعلمين؟
15/02/2026 06:36:54
15/02/2026 06:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
Lebanon 24
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
15/02/2026 06:36:54
15/02/2026 06:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
15/02/2026 06:36:54
15/02/2026 06:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا اختار ترامب ضربة "حاسمة" لايران وليست "تحذيرية"؟
Lebanon 24
لماذا اختار ترامب ضربة "حاسمة" لايران وليست "تحذيرية"؟
15/02/2026 06:36:54
15/02/2026 06:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الشيعية
الثنائي
نبيه بر
الطائف
الشيعي
بري هو
تابع
قد يعجبك أيضاً
إرجاء الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش إلى 24 الجاري في القاهرة
Lebanon 24
إرجاء الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش إلى 24 الجاري في القاهرة
22:58 | 2026-02-14
14/02/2026 10:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة التشريع "تجيز" للمغتربين التصويت من الخارج للـ128 نائباً في الدوائر الانتخابية الـ15
Lebanon 24
هيئة التشريع "تجيز" للمغتربين التصويت من الخارج للـ128 نائباً في الدوائر الانتخابية الـ15
23:01 | 2026-02-14
14/02/2026 11:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حضور شعبي حاشد في الذكرى الـ21 لاغتيال رفيق الحريري.. الحريري: متى حصلت الانتخابات النيابية سيسمعون أصواتنا
Lebanon 24
حضور شعبي حاشد في الذكرى الـ21 لاغتيال رفيق الحريري.. الحريري: متى حصلت الانتخابات النيابية سيسمعون أصواتنا
23:02 | 2026-02-14
14/02/2026 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يمهل لبنان شهرين لاستكمال موجبات الاتفاق معه
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يمهل لبنان شهرين لاستكمال موجبات الاتفاق معه
23:05 | 2026-02-14
14/02/2026 11:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
2400 وحدة سكنية في طرابلس تنتظر الترميم.. مطران الموارنة: البيوت الخشبية الجاهزة أكثر حلّ يحفظ الكرامة
Lebanon 24
2400 وحدة سكنية في طرابلس تنتظر الترميم.. مطران الموارنة: البيوت الخشبية الجاهزة أكثر حلّ يحفظ الكرامة
23:11 | 2026-02-14
14/02/2026 11:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
03:30 | 2026-02-14
14/02/2026 03:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت
Lebanon 24
بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت
04:40 | 2026-02-14
14/02/2026 04:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبه تفاهم على رواتب العسكريين
Lebanon 24
شبه تفاهم على رواتب العسكريين
01:30 | 2026-02-14
14/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
22:58 | 2026-02-14
إرجاء الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش إلى 24 الجاري في القاهرة
23:01 | 2026-02-14
هيئة التشريع "تجيز" للمغتربين التصويت من الخارج للـ128 نائباً في الدوائر الانتخابية الـ15
23:02 | 2026-02-14
حضور شعبي حاشد في الذكرى الـ21 لاغتيال رفيق الحريري.. الحريري: متى حصلت الانتخابات النيابية سيسمعون أصواتنا
23:05 | 2026-02-14
صندوق النقد الدولي يمهل لبنان شهرين لاستكمال موجبات الاتفاق معه
23:11 | 2026-02-14
2400 وحدة سكنية في طرابلس تنتظر الترميم.. مطران الموارنة: البيوت الخشبية الجاهزة أكثر حلّ يحفظ الكرامة
23:08 | 2026-02-14
ماذا تعني معركة 2026 الانتخابية لبري؟
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 06:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 06:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
15/02/2026 06:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24