Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"ضربة معلم" من بري

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-02-2026 | 16:36
ضربة معلم من بري
عقب تقديم رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب ترشيحه للانتخابات النيابية كخطوة لافتتاح الاستحقاق، يقول مصدر نيابي بارز إن ما قام به بري هو خطوة وضعت الجميع أمام جدية فعلية لإجراء الانتخابات، بينما قال مصدر سياسي آخر مقرب من حزب "حليف" لبري، إن خطوة الترشح في هذا التوقيت هي "ضربة معلم".
 

ويتفق المصدران على أن افتتاح الترشيحات من قبل بري له دلالة سياسية أيضاً على صعيد الطائفة الشيعية، إذ يعطي رسالة أن "الثنائي" لا يريد تأجيل الانتخابات بعكس ما قيل سابقاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

