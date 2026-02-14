في الجنوب.. عبوات إسرائيلية تستهدفُ أحد المنازل

ألقت طائرة "كوادكابتر" إسرائيلية على 4 مراحل، عبوات متفجرة على منزل غير مأهول في حي الكساير شرق بلدة في محاولة لتدميره.

وذكرت المعلومات الميدانية أنّ أصوات انفجارات سُمعت في المحلة، فيما لم يُسجل سقوط إصابات.