عملية أمنية للجيش.. استرداد مبلغ بقيمة 200 ألف دولار

صدر عن – البيان الآتي:





بتاريخ 13 /2 /2026، تعرض المواطن اللبناني (م.ع.) في بلدة – لعملية سلب مبلغ قدره 200,000 دولار أميركي، بعد استدراجه من قبل مواطنَين.







وبعد عملية رصد ومتابعة أمنية أجرتها ، تمكنت المديرية بالتاريخ نفسه من استرداد المبلغ المذكور، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

Advertisement