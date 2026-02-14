"كارين" غادرت ولم تعد.. هل شاهدتموها؟

أصدرت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالي:





تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة كارين محمّد حسين ملّاح (مواليد عام 2003، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 11-02-2026، منزل ذويها الكائن في محلة الشيّاح، الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه، وهي تعاني من انفصام في الشخصية.







لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 543256- 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

