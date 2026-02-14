القصف يتجدّد.. غارات إسرائيلية عنيفة على الجنوب

استهدف الطيران الحربي ، منتصف ليل السبت - الأحد، مرتفعات إقليم التفاح في .

وذكرت المعلومات أن الطيران الحربي نفذت سلسلة غارات طالت المنطقة المذكورة.

وتأتي هذه بعد قصفٍ عنيف شهده الجنوب، مساء السبت، حيث طالت الغارات وادي برغز، مرتفعات إقليم التفاح، مرتفعات ومنطقة الحميلة.



