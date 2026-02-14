تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حضور شعبي حاشد في الذكرى الـ21 لاغتيال رفيق الحريري.. الحريري: متى حصلت الانتخابات النيابية سيسمعون أصواتنا

Lebanon 24
14-02-2026 | 23:02
A-
A+
حضور شعبي حاشد في الذكرى الـ21 لاغتيال رفيق الحريري.. الحريري: متى حصلت الانتخابات النيابية سيسمعون أصواتنا
حضور شعبي حاشد في الذكرى الـ21 لاغتيال رفيق الحريري.. الحريري: متى حصلت الانتخابات النيابية سيسمعون أصواتنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحيا لبنان، الذكرى السنوية الـ21 لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بمشاركة شعبية ومواقف سياسية".

وقال الرئيس سعد الحريري، إنه «من حق اللبنانيين بعد سنوات من الحروب أن يكون لديهم بلد واحد وجيش واحد وسلاح واحد»، لافتاً إلى أنه «متى حصلت الانتخابات النيابية سيسمعون أصواتنا».
واحتشد مناصرون لـ«تيار المستقبل» في وسط بيروت، إحياءً للذكرى، وسط إجراءات أمنية مشددة، ورفع المشاركون أعلام «تيار المستقبل»، والأعلام اللبنانية على وقع الأناشيد. وزارت شخصيات سياسية ودبلوماسية ودينية ووفود حزبية ونيابية، ضريح رفيق الحريري وسط بيروت، تباعاً، في ذكرى اغتياله.

وقال الرئيس نجيب ميقاتي :إن ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري تستحضر المبادئ والاسس التي عمل على ارسائها وفي مقدمها بناء الدولة والنهوض بالمؤسسات الوطنية، في موازاة تعزيز علاقات لبنان مع دول العالم والاشقاء العرب خصوصا المملكة العربية السعودية. رحمه الله.

وكتبت" النهار":  يوم سعد الحريري" كان العنوان الأصح للذكرى ال21 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري اذ على رغم تكرار الكثير من مشهدية الذكرى كما درج تيار المستقبل وفريق سعد الحريري على احيائها سنويا في الأعوام الأخيرة ، كان الانشداد استثنائيا أمس إلى أداء وخطاب الرئيس سعد الحريري ناهيك عن رصد الحجم الشعبي لانصاره في وسط بيروت . والواقع ان ما غلب على احياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو الرد المدوي لتيار المستقبل على الحملات التي استهدفت زعيمه الرئيس سعد الحريري فصح في الحشود الكثيفة التي ملأت ساحة الشهداء ومحيط ضريح الرئيس رفيق الحريري ورفاقه انها كانت ابلغ درس لكل المنخرطين العلنيين والمستترين في حملات استهداف الرئيس سعد الحريري وحلقته السياسية الأقرب وتياره عموما . اختبار الشعبية الثقيلة الصامدة التي ما زالت على وفائها لزعيمها لم يكن الخلاصة الوحيدة ، على أهميتها الكبيرة وإنما في المضمون السياسي جاء خطاب سعد الحريري من موقع القوة الهادئة والمتشبثة بقوة بمعادلة الاعتدال واتفاق الطائف ووحدة البلد وسيادة الدولة وسلاحها فقط من دون شريك . واما "صلب الموضوع" الذي ترقبه الجميع لجهة موقف الحريري وقراره حيال مشاركة تيار المستقبل في الانتخابات ، فبدا واضحا أنه ينطوي على قرار مركب مرهون إعلانه تباعا بظروف متدرجة واكبت تلويح الحريري بالانخراط في الانتخابات يوم تصبح الانتخابات مضمونة بما يعني ان الحريري كان يشكك في المواعيد العلنية المحددة لاجرائها لمعطيات يملكها سلفا . 
    صاغ الحريري القرار الذي انتظره الجميع قائلا امام الحشود الكثيفة من أنصاره من مختلف المناطق التي ملأت وسط العاصمة  "منذ سنة، في الذكرى العشرين، قلت لكم أن تيار رفيق الحريري تيار المستقبل سيكون صوتكم في الاستحقاقات الوطنية. وأهم هذه الاستحقاقات، وأولها الانتخابات النيابية. الآن كل البلد لديه سؤالان: هل ستجري الانتخابات؟ وماذا سيفعل المستقبل؟ وانا لدي جواب واحد:  قولوا لي متى الانتخابات، لأقول لكم ماذا سيفعل المستقبل، لكني أعدكم، متى حصلت الانتخابات، أعدكم: سيسمعون أصواتنا، وسيعدون أصواتنا، وبانتخابات وبلا انتخابات، أنا وإياكم "عالحلوة وعالمرة"، لا شيء يفرقنا، وبفضلكم، وبفضل وحدتنا لا شيء يستطيع أن يكسرنا .. باقون معا، باقون بمدرسة رفيق الحريري، باقون معا بتيار المستقبل، وموعدنا قريب، ربما أبعد من أمنياتكم بقليل، ولكن بالتأكيد أقرب من أوهامهم بكثير، موعدنا معكم عهد، و"عالعهد مكملين"

ورأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «ان راية لبنان ستبقى مرفوعة خفاقة عالية، تبشر بمستقبل لبنان العربي السيد المستقل، لبنان الطائف والقيم الدستورية، وسيادة القانون، والعدالة والاعتدال والمساواة، والأخلاق والقيم الإنسانية، القادر بإرادة أبنائه وعزائمهم أن يقرر لنفسه ما يريد، وأن يبني المستقبل الذي يستجيب لآمال شعبه وأحلامه.لن يجرؤ أحد على محو الذاكرة والتاريخ، لن يسقطوا راية لبنان التي رفعها الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، وقال خلال زيارة قام بها على رأس وفد من مفتي المناطق وعلماء إلى ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت بمناسبة ذكرى استشهاده: «من أراد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أراد اغتيال لبنان، ووقف سيرة البناء والإعمار فيه. أراد القضاء على صيغة العيش المشترك، والوفاق الوطني ووحدة لبنان واللبنانيين، والقضاء على من يعيش نبض بيروت وشوارعها وأحيائها، ونبض لبنان كله، بل وأحلام اللبنانيين بغد أفضل».
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري: أعدكم أنه متى أقيمت الانتخابات فإنهم سيسمعون أصواتنا وسيعدّون أصواتنا
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وفود شعبية وشخصيات أمّت ضريح الرئيس الشهيد الحريري في الذكرى الـ21 لاستشهاده
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: ذكرى رفيق الحريري محطة لتوحيد اللبنانيين في مواجهة المخاطر
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عطلة الصحافة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 09:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الحريري على

ان الحريري

اللبنانية

الجمهوري

السعودية

الحريري

جمهورية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:46 | 2026-02-15
Lebanon24
02:45 | 2026-02-15
Lebanon24
02:30 | 2026-02-15
Lebanon24
02:30 | 2026-02-15
Lebanon24
02:15 | 2026-02-15
Lebanon24
02:00 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24