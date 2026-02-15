تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طرابلس: الوقائع تواجه الحملات والحقيقة أقوى

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
15-02-2026 | 03:00
A-
A+
طرابلس: الوقائع تواجه الحملات والحقيقة أقوى
طرابلس: الوقائع تواجه الحملات والحقيقة أقوى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ما شهدته طرابلس من انهيار مبانٍ سكنية وسقوط ضحايا أبرياء أعاد فتح ملف الإهمال الذي تعانيه المدينة منذ سنوات، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه واحدة من أكثر المناطق حرمانًا في لبنان. فالمأساة لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة طبيعية لتراكم طويل من التقصير من عدد من الوزراء والنواب، وغياب المعالجات الجدية.

في خضم الغضب الشعبي والأسى العام، برزت مواقف سياسية حمّلت الدولة مسؤولية ما جرى، معتبرة أن الأرواح التي أُزهقت هي ثمن مباشر لغياب التخطيط والرقابة والتمويل. هذا المشهد أعاد طرح سؤال أساسي حول من يتحمّل فعليًا مسؤولية حماية الناس، وحول حدود دور المبادرات الفردية في ظل ضعف المؤسسات الرسمية وتراجع دورها.

في هذا السياق، عاد النقاش إلى دور الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، في ظل محاولات تحميله جزءًا من المسؤولية السياسية عمّا تعانيه المدينة. غير أن المتابعين للشأن الطرابلسي يشيرون إلى أن حضور ميقاتي لم يكن موسميًا أو مرتبطًا فقط بالاستحقاقات الانتخابية، بل ارتبط، منذ العام 1980 ، بسلسلة مبادرات اجتماعية وإنمائية هدفت إلى التخفيف من معاناة السكان في مرحلة كانت فيها الدولة شبه غائبة.

فمن خلال "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، التي أسسها الرئيس ميقاتي مع شقيقه طه، جرى دعم عشرات المدارس الرسمية، وترميم عدد كبير من الأبنية والأسواق والمساجد، إضافة إلى المساهمة في مشاريع صحية وخدماتية واجتماعية استفادت منها ولا تزال شرائح واسعة من أبناء المدينة. وقد شكّلت هذه الجهود، في مراحل كثيرة، شبكة أمان اجتماعية حالت دون تفاقم الأزمات، ووفرت حدا أدنى من الاستقرار في بيئة كانت تعاني من الانهيار الاقتصادي والإداري والاجتماعي.ومن يقصد مراكز جمعية العزم في طرابلس في اي وقت يرى عمليا ما تقدمه، بصمت وبعيدا عن الصخب والاستغلال،من دعم يخفف معاناة ابناء طرابلس من دون اي اعتبارات سياسية او انتخابية.

ويرى كثيرون أن هذه المبادرات، على أهميتها، جاءت في سياق محاولة سدّ الفراغ الذي تركته الدولة، لا في إطار استبدالها أو الالتفاف على دورها. فالمشكلة الأساسية في طرابلس لم تكن يومًا مرتبطة بغياب العمل الأهلي، بل بضعف السياسات العامة، وتعطيل المشاريع الإنمائية، وغياب المتابعة والمحاسبة، وتحويل الملفات الحيوية إلى رهائن للصراعات السياسية.

ويستشهد هؤلاء بملف المئة مليون دولار التي أُقرّت عام 2012 لإنماء المدينة، في عهد حكومة الرئيس ميقاتي، لكن تنفيذها تعطل لاحقًا بسبب التباينات والخلافات بين الوزراء الطرابلسيين، والصراعات داخل الحكومات المتعاقبة. وبقي هذا المبلغ مجمّدًا، فتحوّلت فرصة التنمية إلى مثال جديد على إضاعة الإمكانات وتحويل المشاريع إلى عناوين إعلامية من دون ترجمة فعلية.

هذا الواقع يعكس حقيقة مؤلمة، وهي أن طرابلس دفعت مرارًا ثمن الخلافات بين من يكون في السلطة ومن يكون خارجها، كما دفعت أثمانًا إضافية للصراعات الإقليمية وانعكاساتها على الداخل اللبناني، حيث كانت المدينة في كثير من الأحيان ساحة لتصفية الحسابات السياسية، بدل أن تكون مساحة للتنمية والاستقرار.

إلى جانب ذلك، زادت الأزمة تعقيدًا بفعل النزاعات العقارية وقانون الإيجارات القديم، الذي عطل ترميم عدد كبير من الأبنية، وأدخل المالكين والمستأجرين في دوامة قانونية حالت دون أي تدخل وقائي فعال. وفي ظل غياب التشريعات الحديثة والتمويل الكافي، بقيت المعالجة مؤجلة، إلى أن تحوّل الخطر إلى كارثة فعلية حصدت أرواح الأبرياء.

اليوم، وبعد سقوط الضحايا، تبدو طرابلس أمام لحظة مفصلية. فإما أن تبقى رهينة ردود الفعل، وإما أن تتحوّل هذه المأساة إلى نقطة انطلاق لمسار جديد يقوم على خطة شاملة تبدأ بمسح كامل للأبنية المهددة، وإلزام قانوني بالترميم أو الإخلاء المؤقت، وتأمين تمويل شفاف من الخزينة العامة، وتأمين مساكن مؤقتة للمتضررين، إلى جانب تفعيل دور البلدية والإدارات المختصة، وتعزيز الرقابة والمحاسبة.

وفي هذا الإطار، يؤكد متابعون أن دور ميقاتي وجمعية العزم شكّل عنصر دعم مهم للمدينة في أصعب مراحلها، وساهم في التخفيف من حدة الانهيار، لكنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن مسؤولية الدولة، ولا غطاءً لأي تقصير متعمد. فطرابلس لا تحتاج إلى مبادرات ظرفية مهما كانت قيمتها، بل إلى مشروع وطني مستدام يعيد لها موقعها الطبيعي في خريطة التنمية، ويضع حدًا لمسلسل الإهمال.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تلفزيون لبنان يطلق غدا حملة تبرعات دعماً لأهالي طرابلس المنكوبين
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تلفزيون لبنان سينظم حملة دعم لإغاثة المنكوبين الأعزاء في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: خسرنا سليماني بيننا لكنه ربح وسام الشهادة في مواجهة الطاغوت الأميركي ومسيرتنا قوية ومستمرة وإن شاء الله ستكون أقوى
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الرئيس نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

الانتخابية

نجيب ميقات

طرابلس

ميقاتي

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15
Lebanon24
05:13 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24