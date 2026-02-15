تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خطاب الحريري بقيَ "سرياً".. ماذا حصل قبله؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-02-2026 | 02:45
خطاب الحريري بقيَ سرياً.. ماذا حصل قبله؟
قالت مصادر سياسية على تنسيق مع تيار "المستقبل" إنه قبيل خطاب الرئيس سعد الحريري، أمس السبت، بمناسبة ذكرى 14 شباط، لم تكن هناك أي أجواء أو تسريبات بشأن كلمته التي حملت مواقف لم يكن يعلم بها حتى أقرب المُقربين منه.
 

وذكرت المصادر أنَّه كانت هناك توقعات بأن يعلن الحريري انطلاق العمل الانتخابي ضمن الكوادر التنظيمية لتيار "المستقبل"، لكن هذا الأمر لم يحصل.
 

وبحسب المصادر، فإنَّ هذا الأمر قد لا يفعله الحريري الآن خلال زيارته إلى لبنان، لكنه قد يُعطي توجيهات سياسية عامة قبيل العودة إلى الإمارات العربية المتحدة بانتظار تبلور الصورة الانتخابية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

