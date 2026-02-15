خطاب الحريري بقيَ "سرياً".. ماذا حصل قبله؟

قالت مصادر سياسية على تنسيق مع " " إنه قبيل خطاب ، أمس السبت، بمناسبة ذكرى 14 شباط، لم تكن هناك أي أجواء أو تسريبات بشأن كلمته التي حملت مواقف لم يكن يعلم بها حتى أقرب المُقربين منه.



وذكرت المصادر أنَّه كانت هناك توقعات بأن يعلن انطلاق العمل الانتخابي ضمن الكوادر التنظيمية لتيار "المستقبل"، لكن هذا الأمر لم يحصل.



وبحسب المصادر، فإنَّ هذا الأمر قد لا يفعله الحريري الآن خلال زيارته إلى ، لكنه قد يُعطي توجيهات سياسية عامة قبيل العودة إلى بانتظار تبلور الصورة .