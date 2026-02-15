تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
خطاب الحريري بقيَ "سرياً".. ماذا حصل قبله؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-02-2026
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر سياسية على تنسيق مع
تيار
"
المستقبل
" إنه قبيل خطاب
الرئيس سعد الحريري
، أمس السبت، بمناسبة ذكرى 14 شباط، لم تكن هناك أي أجواء أو تسريبات بشأن كلمته التي حملت مواقف لم يكن يعلم بها حتى أقرب المُقربين منه.
وذكرت المصادر أنَّه كانت هناك توقعات بأن يعلن
الحريري
انطلاق العمل الانتخابي ضمن الكوادر التنظيمية لتيار "المستقبل"، لكن هذا الأمر لم يحصل.
وبحسب المصادر، فإنَّ هذا الأمر قد لا يفعله الحريري الآن خلال زيارته إلى
لبنان
، لكنه قد يُعطي توجيهات سياسية عامة قبيل العودة إلى
الإمارات العربية المتحدة
بانتظار تبلور الصورة
الانتخابية
.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هذه رسائل خطاب الحريري.. أمورٌ مهمة تنكشف
Lebanon 24
هذه رسائل خطاب الحريري.. أمورٌ مهمة تنكشف
15/02/2026 12:58:41
15/02/2026 12:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ماذا سيفعل "المستقبل"
Lebanon 24
الحريري: قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ماذا سيفعل "المستقبل"
15/02/2026 12:58:41
15/02/2026 12:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُعلنه الحريري في خطابه.. قراءة دقيقة عن مصير "المستقبل"
Lebanon 24
ما لم يُعلنه الحريري في خطابه.. قراءة دقيقة عن مصير "المستقبل"
15/02/2026 12:58:41
15/02/2026 12:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: رفيق الحريري كان عرّاب "اتفاق الطائف" الذي يجب تطبيقه كاملاً لأنه هو الحل
Lebanon 24
الحريري: رفيق الحريري كان عرّاب "اتفاق الطائف" الذي يجب تطبيقه كاملاً لأنه هو الحل
15/02/2026 12:58:41
15/02/2026 12:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الإمارات العربية المتحدة
الرئيس سعد الحريري
الإمارات العربية
العربية المتحدة
سعد الحرير
الرئيس سعد
الانتخابية
تابع
قد يعجبك أيضاً
كمين مُحكم في برج حمود... توقيف مطلوب وهذا ما اعترف به خلال التحقيق معه
Lebanon 24
كمين مُحكم في برج حمود... توقيف مطلوب وهذا ما اعترف به خلال التحقيق معه
05:45 | 2026-02-15
15/02/2026 05:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم
Lebanon 24
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم
05:45 | 2026-02-15
15/02/2026 05:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
05:24 | 2026-02-15
15/02/2026 05:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: الديبلوماسية لم تحم مواطنا أو تمنع اعتداء
Lebanon 24
فضل الله: الديبلوماسية لم تحم مواطنا أو تمنع اعتداء
05:20 | 2026-02-15
15/02/2026 05:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة
Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة
05:20 | 2026-02-15
15/02/2026 05:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
06:01 | 2026-02-14
14/02/2026 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:45 | 2026-02-15
كمين مُحكم في برج حمود... توقيف مطلوب وهذا ما اعترف به خلال التحقيق معه
05:45 | 2026-02-15
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم
05:24 | 2026-02-15
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
05:20 | 2026-02-15
فضل الله: الديبلوماسية لم تحم مواطنا أو تمنع اعتداء
05:20 | 2026-02-15
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة
05:13 | 2026-02-15
الرئيس سليمان: هدف ترامب المعلن الوصول إلى إيران بلا قدرة على امتلاك سلاح نووي
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 12:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 12:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 12:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24