تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحريري يعود إلى المعادلة: توقيت دقيق ورسائل أبعد من الحشود

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
15-02-2026 | 04:00
A-
A+
الحريري يعود إلى المعادلة: توقيت دقيق ورسائل أبعد من الحشود
الحريري يعود إلى المعادلة: توقيت دقيق ورسائل أبعد من الحشود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تكن زيارة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان في سياق زيارة روتينية مرتبطة بذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، بل بدت هذه المرّة كإشارة سياسية أعادت فتح ملف الفراغ السُنّي الذي جرى توظيفه داخلياً وخارجياً طوال سنوات الانكفاء. فالزيارة، في شكلها ومضمونها، تجاوزت مشهد الحشود والانفعالات، واتّجهت نحو إعادة إدخال معادلة سياسية غابت قسراً عن المشهد اللبناني منذ تعليق العمل السياسي.

وإذ حملت الزيارة أكثر من رسالة سياسية في اتجاهات متعددة، كان أولها موجّهاً إلى جمهوره السُنّي. فالحريري عاد في لحظة بلغت فيها هذه القاعدة ذروة التشظّي، فجاء المشهد ليقلب معادلة الانتظار ويعيد ترتيب الجمهور عبر التنظيم والحضور والانضباط السياسي. عند هذه النقطة، لم يعد الحديث عن "تيار" خرج من المعادلة، بل عن عودة كاملة إلى اللعبة السياسية، بما يعنيه ذلك من مشاركة في الاستحقاقات المقبلة، ومن نقل المواجهة مع محاولات الطعن السابقة من مستوى الخطاب إلى مستوى الفعل الانتخابي.

في المقابل، وجّهت الزيارة رسالة ثانية إلى القوى السياسية التي راكمت أوزانها على أساس غياب الحريري و"تيار المستقبل" عن المشهد، فكَسرت وهم الفراغ وأعادت خلط الأوراق التي حاول البعض تطويعها وفق مصالحه. فالحريري، من دون إعلان عودته الشخصية إلى الساحة السياسية، أعاد تياره إلى قلب المعادلة عبر فصل مقصود بين الحضور التنظيمي والقرار الفردي، بما يعكس استعادة فعلية لقدرة سياسية منظّمة، وليس مجرد عودة شكلية إلى الواجهة.

ولعلّ الأكثر دلالة في الزيارة كان خيار الحريري إدارة حضوره من دون رفع سقف الخطاب أو فتح جبهات سياسية. فلم يلجأ إلى التصعيد، ولم يوجّه رسائل مواجهة مباشرة لا مع "حزب الله" ولا مع خصومه التقليديين، في إشارة إلى مقاربة مختلفة للمرحلة. وعليه، فإنّ هذا الأسلوب عكس تركيزاً على إعادة تثبيت الموقع ومنع الآخرين من ملء الفراغ الذي نشأ خلال سنوات الانكفاء، بدل الانخراط في اشتباكات تستنزف "التيار" وجمهوره. وبذلك، قدّم الحريري عودته ضمن مسار يضبط الإيقاع العام ويعيد التوازن إلى المشهد في لحظة اختلال سياسي.

وفي هذا الإطار، لا يمكن قراءة المشهد الداخلي بمعزل عن الإشارات الخارجية التي رافقت الزيارة. فالحراك الدبلوماسي الذي شهده "بيت الوسط" أعاد تثبيت موقع الحريري ضمن الخارطة الإقليمية، وأظهر بوضوح أن قراره السياسي لا يُصاغ خارج شبكة الحسابات الدولية. وعليه، تبدو الخطوة المتعلقة بالحضور السياسي الشخصي مؤجّلة بفعل اعتبارات خارجية أكثر تعقيداً، تجعل المسألة مرتبطة بتوازنات دقيقة، وليس بطبيعة القرار نفسه.

بذلك، يمكن قراءة الزيارة كنقطة تحوّل وليس كإعلان حاسم. فالمسار العام بات واضحاً، فيما تبقى التفاصيل رهن التوقيت والظروف المناسبة. أمّا القوى التي تراهن على إجهاض هذه العودة، فتدرك أن مصدر الإرباك الحقيقي ليس في المشهد الشعبي بحدّ ذاته، بل في عودة وزن سياسي إلى المعادلة بعد مرحلة غياب، على نحو سيعيد خلط التوازنات التي بُني عليها المشهد السابق.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ترغب في إعادة نفس المعادلة التي نفذت بفنزويلا في إيران
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري مخاطباً الحشود في بيت الوسط: إن شاء الله سنبقى دائماً مع بعضنا وأنتم المستقبل وأشكركم على محبتكم
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء "كسر الجليد" بين عون و"حزب الله": توقيتٌ محسوب.. ورسائلٌ متبادلة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب من بيت الوسط: قرار المشاركة في الانتخابات يعود للرئيس الحريري وهو يقرر كشف أوراقه وانطباعي انه لم يخرج من الحياة السياسية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الرئيس سعد الحريري

رفيق الحريري

سعد الحريري

الرئيس سعد

المستقبل

حزب الله

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15
Lebanon24
05:13 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24