مدرّب جديد بعد "الخسائر القاسية".. منتخب لبنان يفتّش عن "هوية" قبل النتائج

المفارقة أن منتخب لا يفتقد "الاسم" بقدر ما يفتقد "الأسلوب". حين تتراكم الخسائر القاسية، لا يعود الجمهور يسأل عن تبديل لاعب أو خطة مباراة، بل عن المعنى.. ماذا يريد المنتخب أن يكون: مجرّد فريق يدافع لينجو؟ فريق يضغط لينتزع المبادرة؟ أم منتخبًا يعيش على ردّات الفعل والكرات الثابتة؟اختيار مجيد بوقرة يحمل دلالة "مختلفة" عن التعاقدات التي تكون فقط لإطفاء حريق. الرجل جاء بسيرة مدرب يعرف أجواء المنتخبات والبطولات القصيرة، وسبق أن قاد منتخب الجزائر المحلي إلى لقب كأس العرب 2021، قبل أن يترك منصبه بعد عدم نجاحه في الدفاع عن اللقب. لكن القيمة الحقيقية ليست في السيرة وحدها، بل في ما يحتاجه لبنان الآن: مدرب قادر على وضع قواعد بسيطة وسريعة التطبيق، لأن الوقت ليس في صالح التجارب الطويلة. المدرب الجديد سيواجه واقعًا معروفًا في يتمثل بهامش إعداد محدود، تذبذب في استمرارية اللاعبين بين أنديتهم، وحاجة دائمة لصناعة "نظام لعب" يمكن تفعيله حتى عندما تتغيّر الأسماء.الموعد المفصلي للفريق الذي ينتظره المدرب هو مباراة اليمن في 31 آذار 2026 ضمن تصفيات كأس 2027، فلبنان يحتاج إلى التعادل لضمان التأهل إلى النهائيات في . بمعنى آخر، بوقرة يبدأ عمليًا تحت ضغط "نتيجة"لا تحت رفاهية بناءٍ تدريجي.وعليه، فإن المباراة المقبلة هي أقرب إلى اختبار نفسي صعب جدا منه إلى نقطة يحتاجها لبنان، لأن المنتخب سيلعب وهو يعرف أن أي انزلاق يفتح أبواب الشك مجددًا، وأن الفشل لن يُقرأ كتعثر عابر بل كدليل على أن المشكلة أعمق من اسم المدرّب.