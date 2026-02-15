تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"القوات" تتطلع الى رفع اعضاء كتلتها وتختار مرشحيها بدقة

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
15-02-2026 | 05:00
A-
A+
القوات تتطلع الى رفع اعضاء كتلتها وتختار مرشحيها بدقة
القوات تتطلع الى رفع اعضاء كتلتها وتختار مرشحيها بدقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سواء جرى الأستحقاق الأنتخابي النيابي في موعده او ارجىء تحت مسمى " الدافع التقني" او غيره، فإن عددا من الإحزاب والقوى السياسية انطلق في التحضير له عبر سلسلة إتصالات او التمني من بعض الوجوه النيابية حسم قرارها بالعزوف عن الترشح او خوض غمار الإنتخابات مجددا.

باشرت هذه الأحزاب التي ستشارك في هذا الإستحقاق وضع الخطط الواجب اعتمادها ودراسة تفاصيل التحالفات والأرقام وغير ذلك من لزوم عدة العمل.

وقد يكون حزب القوات اللبنانية من اوائل المبادرين الى وضع الرأي العام امام قرار عزوف بعض نواب كتلة الجمهورية القوية عن الترشح .

يحاول "حزب القوات" إبراز الدور الذي لعبه النواب الذين قرروا عدم الترشح وبالتالي ايفاء حقهم خلال مشاركتهم في الندوة البرلمانية، وفي الوقت نفسه، يحاول التمهيد لتقديم وجوه جديدة مانحا الفرصة لها في اطار متابعة المسيرة السيادية نفسها.

لم تكشف القوات عن هوية مرشحيها وتأخذ مداها في ترتيب هذا الملف مع ان هناك معلومات بدأت تتحدث عن مجموعة إتصالات شقت طريقها مع شخصيات قواتية معروفة واخرى جديدة بهدف معرفة نيتها للترشح فضلا عن الإمكانات المتوافرة لوصولها الى الندوة البرلمانية.

وتقول مصادر سياسية مطلعة ل"لبنان ٢٤" ان لا رغبة لدى القوات ورئيسها الدكتور سمير جعجع في حرق اسماء لاسيما ان اختياره يكون مبنيا على مجموعة مبادىء أبرزها القوة التمثيلية الى جانب الحضور والإلمام بالملفات، وتعتبر انه لطالما كان إنتقاء القوات " على المسطرة" وحتى ان نواب الكتلة معروفون بنشاطهم البرلماني وقدرتهم على عرض الآراء بدقة وحتى المجاهرة بالمواقف ذات الطابع السيادي من السلاح الى الاقتصاد وغير ذلك، مشيرة الى ان الأحصاءات كلها تؤشر الى ارتفاع عدد كتلة القوات في الإستحقاق النيابي وبلوغها رقما لا يستهان به.

اما بالنسبة الى تحالفات "القوات" ، فإن المصادر نفسها تؤكد ان ما من شيء نهائي وهناك ظروف قد تحدد هذا الأمر انما بكل تأكيد هناك حلفاء ثابتون في عدد من المناطق وآخرون قد تحددهم عوامل المعركة الانتخابية وهذه مسألة مبتوت بها فالتحالف مع الإشتراكي والكتائب بقي متماسكا لفترة من الزمن، وليس مستبعدا ان يتبدل، فالموضوع بالنسبة الى القوات خاضع للظروف التي تتحكم في كل منطقة ودائرة انتخابية.

وفي وقائع الأمور، فأن الوقت كفيل بتظهير المشهد برمته انما في اعتقاد المصادر فإن حزب "القوات" الذي حصد ناجحا كاسحا في الانتخابات البلدية والإختيارية يستثمر هذا النجاح في الإستحقاق النيابي المرتقب كما ان التقديرات بشأن عملية الفوز كلها تصب في مصلحة القوات في ضوء التراجع الشعبي الذي سجله "التيار الوطني الحر" فضلا عن المشاكل الداخلية والتخبط داخل هيكليته.
يدرك حزب القوات ان هذه الإنتخابات تعد فصلا تأسيسيا لمرحلة قيام الدولة وعودة الشرعية ومن هنا فأن العمل جار على ان يكون التحضير كما المواجهة اكثر من متماسك وقوي لتأتي النتائج كما يشتهيها.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"القوى السياسية" بدأت تختار مرشحيها
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: ترامب يختار شخصياً الأسماء المرشحة لعضوية مجلس السلام في #غزة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بن فرحان التقى كتلة "الاعتدال الوطني"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان استقبل كتلة "التوافق الوطني" وأكد على دعم التعايش والسلم الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

حزب القوات اللبنانية

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

الانتخابية

اللبنانية

الإختيار

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15
Lebanon24
11:48 | 2026-02-15
Lebanon24
11:45 | 2026-02-15
Lebanon24
11:36 | 2026-02-15
Lebanon24
11:27 | 2026-02-15
Lebanon24
11:26 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24