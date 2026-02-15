تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنانيون في الجيش الإسرائيلي.. صحيفة من تل أبيب تكشف

Lebanon 24
15-02-2026 | 02:30
A-
A+
لبنانيون في الجيش الإسرائيلي.. صحيفة من تل أبيب تكشف
لبنانيون في الجيش الإسرائيلي.. صحيفة من تل أبيب تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ نحو 50 ألفاً و 632 عسكرياً في الجيش الإسرائيلي يحملون جنسية أخرى على الأقل إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

وجاء ذلك استناداً إلى بيانات أصدرها الجيش الإسرائيلي رداً على طلب حرية معلومات تقدمت به جمعية "هتسلحا" غير الحكومية، المعنية بالشفافية وحرية المعلومات.

وأوضح الجيش في رده أن 12 ألفاً و135 من أفراده يحملون الجنسية الأميركية، وهي النسبة الأعلى بفارق كبير عن بقية الجنسيات، تليها الجنسية الفرنسية بـ6 آلاف و127 عسكرياً، ثم الروسية بـ5 آلاف و67.

كذلك، تشمل القائمة أكثر من 3 آلاف عسكري يحملون الجنسية الألمانية، وعدداً مماثلاً يحملون الجنسية الأوكرانية، إضافة إلى أكثر من ألف عسكري لكل من الجنسيات البريطانية والرومانية والبولندية والإثيوبية والكندية، فيما يتوزع بقية العدد على جنسيات أخرى.

ووفق البيانات المنشورة، فإن 4 آلاف و440 جندياً يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الإسرائيلية، بينما يحمل 162 عسكرياً ثلاث جنسيات أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب حرية المعلومات قُدم في آذار 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش بشكل مفصل عن توزيع الجنسيات الأجنبية بين أفراده، دون توضيح ما إذا كانوا ضمن القوات النظامية أو الاحتياط، أو توزيعهم بحسب الفئات العسكرية.

وحسب تقديرات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، يبلغ عدد أفراد الجيش في الخدمة النظامية نحو 170 ألف جندي، إضافة إلى ما بين 400 ألف و460 ألف عنصر مسجلين ضمن منظومة الاحتياط.

أيضاً، أشار التقرير إلى وجود عدد محدود من الجنود يحملون جنسيات دول عربية، من بينهم 14 جندياً يحملون الجنسية اليمنية إضافة إلى الإسرائيلية، وثمانية يحملون أكثر من جنسية أجنبية بينها اليمنية.

كذلك، تشمل القائمة 15 جندياً يحملون الجنسية التونسية، إضافة إلى 4 يحملون الجنسية اللبنانية و3 السورية وجندي واحد يحمل الجنسية الجزائرية. (مونتي كارلو - عربي21)

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تل أبيب تكشف أدوات "خنق" إيران وحزب الله بعد عزل مادورو
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تحدّثت عن "البيجر".. خطة إسرائيلية تعلنها صحيفة من تل أبيب!
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير من تل أبيب: تزويد سوريا بغاز قد يكون مستخرجاً من حقول إسرائيليّة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 12:58:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

الأوكرانية

الألمانية

اللبنانية

البريطاني

الفرنسية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15
Lebanon24
05:45 | 2026-02-15
Lebanon24
05:24 | 2026-02-15
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15
Lebanon24
05:20 | 2026-02-15
Lebanon24
05:13 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24