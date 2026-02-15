تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بيان من دار الفتوى عن "التماس هلال رمضان".. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
15-02-2026
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت دار
الفتوى
في الجمهورية
اللبنانية
في بيان، أن "التماس
هلال
شهر
رمضان
للعام 1447هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ الموافق 17 شباط 2026م، استنادا الى الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".
وسيجري مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف
دريان
اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية
الهلال
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس المفتين عن "الأمير المزعوم": لعدم اقحام دار الفتوى بالقضية
Lebanon 24
مجلس المفتين عن "الأمير المزعوم": لعدم اقحام دار الفتوى بالقضية
15/02/2026 12:59:07
15/02/2026 12:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص لـmtv: دار الفتوى ستصدر بيانا هاما يتعلق بقضية "الأمير المزعوم"
Lebanon 24
المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص لـmtv: دار الفتوى ستصدر بيانا هاما يتعلق بقضية "الأمير المزعوم"
15/02/2026 12:59:07
15/02/2026 12:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عن "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام".. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان عن "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام".. إليكم ما جاء فيه
15/02/2026 12:59:07
15/02/2026 12:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا ما جاء فيه
15/02/2026 12:59:07
15/02/2026 12:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد اللطيف
الشيخ عبد
اللبنانية
الجمهوري
الإسلام
جمهورية
الهلال
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
كمين مُحكم في برج حمود... توقيف مطلوب وهذا ما اعترف به خلال التحقيق معه
Lebanon 24
كمين مُحكم في برج حمود... توقيف مطلوب وهذا ما اعترف به خلال التحقيق معه
05:45 | 2026-02-15
15/02/2026 05:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم
Lebanon 24
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم
05:45 | 2026-02-15
15/02/2026 05:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
05:24 | 2026-02-15
15/02/2026 05:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: الديبلوماسية لم تحم مواطنا أو تمنع اعتداء
Lebanon 24
فضل الله: الديبلوماسية لم تحم مواطنا أو تمنع اعتداء
05:20 | 2026-02-15
15/02/2026 05:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة
Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة
05:20 | 2026-02-15
15/02/2026 05:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
06:01 | 2026-02-14
14/02/2026 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:45 | 2026-02-15
كمين مُحكم في برج حمود... توقيف مطلوب وهذا ما اعترف به خلال التحقيق معه
05:45 | 2026-02-15
عودة: كلمات يسوع في إنجيل الدينونة دعوة للحكام اللاهين بأنفسهم
05:24 | 2026-02-15
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
05:20 | 2026-02-15
فضل الله: الديبلوماسية لم تحم مواطنا أو تمنع اعتداء
05:20 | 2026-02-15
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة
05:13 | 2026-02-15
الرئيس سليمان: هدف ترامب المعلن الوصول إلى إيران بلا قدرة على امتلاك سلاح نووي
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 12:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 12:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 12:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24