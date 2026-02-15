بيان من دار الفتوى عن "التماس هلال رمضان".. إليكم ما جاء فيه

أعلنت دار في الجمهورية في بيان، أن "التماس شهر للعام 1447هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ الموافق 17 شباط 2026م، استنادا الى الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".







وسيجري مفتي الجمهورية الشيخ اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية .

Advertisement