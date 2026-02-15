إسرائيليون يدخلون لبنان.. ماذا حصل جنوباً؟

أقدم جنود إسرائيليون على خرق الخط الأزرق في ، إذ توغلوا لبعض الوقت داخل الأراضي في منطقة الجدار - درب الحورات، بلدة .



وذكرت المعلومات أن آليات عسكرية توقفت عند الحدود ليترجل منها عددٌ من الجنود الذين اخترقوا الخط الأزرق باتجاه الأراضي اللبنانية ثمّ الانسحاب بعد ذلك.



في غضون ذلك، أفيدَ بأنّ الجيش الإسرائيليّ قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة - جنوب .





