تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي: المقاصد شريك أساسيّ لوزارة التربية في حماية المدرسة الوطنيّة وتطويرها

Lebanon 24
15-02-2026 | 04:33
A-
A+
كرامي: المقاصد شريك أساسيّ لوزارة التربية في حماية المدرسة الوطنيّة وتطويرها
كرامي: المقاصد شريك أساسيّ لوزارة التربية في حماية المدرسة الوطنيّة وتطويرها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقامت مديرية الشؤون التربويّة حفل افتتاح مبنى فيصل 2 ومبنى مدرسة الحرج، في كلّيّة خالد بن الوليد، بعد ترميمهما وإعادة تأهليهما، وتجديد المختبرات العلميّة في مبنى الحرج لمواكبة التطوّر العلميّ والتكنولوجيّ، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ورئيس جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت الدكتور فيصل سنّو.


‎وحضر الحفل جمع من الشخصيّات التربويّة والاجتماعيّة، ممثّل عن قائد الجيش، وعن المدير العامّ لقوى الأمن الداخليّ، ورؤساء جمعيّات وهيئات تربويّة صديقة، وأعضاء مجلس الأمناء، وجمع من أصدقاء المقاصد.


‎وشدد سنّو، على أنّ "هذا الافتتاح ليس مجرّد إضافة عمرانيّة، بل هو تجسيد لرؤية واضحة تؤمن بأنّ البيئة التعليميّة المتكاملة تشكّل ركيزة أساسيّة في بناء شخصيّة الطالب، وتنمية قدراته، وتعزيز انتمائه لمجتمعه ووطنه".


كرامي


وألقت كرامي كلمة في الختام، أثنت فيها على "ما تحقّقه المقاصد، على مرّ السنين، ومنذ قرن ونصف، من إنجازات، جعلت منها ركيزة أساسيّة من ركائز التربية والتعليم في لبنان جنبًا إلى جنب مع مثيلاتها في الفضاء الوطنيّ العامّ".
 
 
 
وقالت كرامي إن "وزارة التربية ترعى هذه المسيرة بالدعم والمؤازرة، وتتطلّع دائمًا إلى التعاون مع التعليم الخاصّ لتحقيق بناء الفرد والمجتمع على أسس من التميّز العلميّ والانتماء الوطنيّ".
 
 
كذلك، شددت على أنّ "مسيرة المقاصد التربويّة شكّلت جزءًا أصيلًا من تاريخ التعليم في لبنان، وقد ربطت بين التمسّك بالهويّة والانفتاح وبين القيم والمعرفة وبين خدمة المجتمع وبناء الإنسان"، مؤكّدة أنّ "المقاصد قدّمت أجيالًا من اللبنانيين الذين أسهموا في بناء الدولة والمجتمع والجامعة والاقتصاد والحياة العامّة".



وختمت: "المقاصد شريك أساسيّ لوزارة التربية في حماية المدرسة الوطنيّة اللبنانيّة وتطويرها".
 
 
على صعيد آخر، استقبلت كرامي، ممثل الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور أوليفييه كاديك Olivier Cadic، ترافقه المستشارة ناديا شعيا، والمستشارة المساعدة لشؤون التعاون الثقافي واللغوي في السفارة الفرنسية في بيروت إيزابيل بيكو، في حضور مستشار الوزيرة للعلاقات الخارجية جوليان جلخ .


وأجرت معه جولة أفق تناولت الأوضاع التربوية ، والتعاون اللبناني الفرنسي في مجال التربية والتعليم ، وتم البحث في إمكان إطلاق مشروع تعاون بين المدارس التي تعتمد اللغة الفرنسية في التدريس .


وأكد السيناتور الدعم الفرنسي للبنان والقيم التربوية والثقافة التي تجمع الشعبين.
 
 



 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية تبحث مع "المقاصد" تسريع الملفات التعليمية والمهنية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية من مدرسة حلتا الرسمية: دعم التعليم الرسمي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: الجامعات شريك أساسي في تنفيذ الأجندة الرقمية للدولة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: تكريس حماية التنوع اللغوي وتدريس اللغة الكردية في المدارس واعتبارها لغة وطنية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

المدير العام

مجلس الشيوخ

مجلس الأمن

قائد الجيش

الفرنسية

الإسلام

الوزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15
Lebanon24
11:48 | 2026-02-15
Lebanon24
11:45 | 2026-02-15
Lebanon24
11:36 | 2026-02-15
Lebanon24
11:27 | 2026-02-15
Lebanon24
11:26 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24