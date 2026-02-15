تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
كرامي: المقاصد شريك أساسيّ لوزارة التربية في حماية المدرسة الوطنيّة وتطويرها
15-02-2026
04:33
Lebanon 24
15-02-2026
|
04:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت مديرية الشؤون التربويّة حفل افتتاح مبنى فيصل 2 ومبنى مدرسة الحرج، في كلّيّة خالد بن
الوليد
، بعد ترميمهما وإعادة تأهليهما، وتجديد المختبرات العلميّة في مبنى الحرج لمواكبة التطوّر العلميّ والتكنولوجيّ، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ورئيس جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في
بيروت
الدكتور فيصل سنّو.
وحضر الحفل جمع من الشخصيّات التربويّة والاجتماعيّة، ممثّل عن
قائد الجيش
، وعن المدير العامّ لقوى الأمن الداخليّ، ورؤساء جمعيّات وهيئات تربويّة صديقة، وأعضاء مجلس الأمناء، وجمع من أصدقاء المقاصد.
وشدد سنّو، على أنّ "هذا الافتتاح ليس مجرّد إضافة عمرانيّة، بل هو تجسيد لرؤية واضحة تؤمن بأنّ البيئة التعليميّة المتكاملة تشكّل ركيزة أساسيّة في بناء شخصيّة الطالب، وتنمية قدراته، وتعزيز انتمائه لمجتمعه ووطنه".
كرامي
وألقت كرامي كلمة في الختام، أثنت فيها على "ما تحقّقه المقاصد، على مرّ السنين، ومنذ قرن ونصف، من إنجازات، جعلت منها ركيزة أساسيّة من ركائز التربية والتعليم في
لبنان
جنبًا إلى جنب مع مثيلاتها في الفضاء الوطنيّ العامّ".
وقالت كرامي إن "وزارة التربية ترعى هذه المسيرة بالدعم والمؤازرة، وتتطلّع دائمًا إلى التعاون مع التعليم الخاصّ لتحقيق بناء الفرد والمجتمع على أسس من التميّز العلميّ والانتماء الوطنيّ".
كذلك، شددت على أنّ "مسيرة المقاصد التربويّة شكّلت جزءًا أصيلًا من تاريخ التعليم في لبنان، وقد ربطت بين التمسّك بالهويّة والانفتاح وبين القيم والمعرفة وبين خدمة المجتمع وبناء الإنسان"، مؤكّدة أنّ "المقاصد قدّمت أجيالًا من اللبنانيين الذين أسهموا في بناء الدولة والمجتمع والجامعة والاقتصاد والحياة العامّة".
وختمت: "المقاصد شريك أساسيّ لوزارة التربية في حماية المدرسة الوطنيّة اللبنانيّة وتطويرها".
على صعيد آخر، استقبلت كرامي، ممثل الفرنسيين المقيمين خارج
فرنسا
، عضو
مجلس الشيوخ
الفرنسي السيناتور أوليفييه كاديك Olivier Cadic، ترافقه المستشارة ناديا شعيا، والمستشارة المساعدة لشؤون التعاون الثقافي واللغوي في السفارة
الفرنسية
في بيروت إيزابيل بيكو، في حضور مستشار
الوزيرة
للعلاقات الخارجية جوليان جلخ .
وأجرت معه جولة أفق تناولت الأوضاع التربوية ، والتعاون اللبناني الفرنسي في مجال التربية والتعليم ، وتم البحث في إمكان إطلاق مشروع تعاون بين المدارس التي تعتمد اللغة الفرنسية في التدريس .
وأكد السيناتور الدعم الفرنسي للبنان والقيم التربوية والثقافة التي تجمع الشعبين.
