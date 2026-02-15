الراعي: التغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

ترأس البطريرك قداس احد مدخل الصوم والذكرى الرابعة لانتقال المونسنيور توفيق بو هدير إلى بيت الآب، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.





بعد الإنجيل المقدس، القى عظة بعنوان "في اليوم الثالث كان عرس في قانا " قال فيها إنَّ "التغيير يبدأ حين يتحوّل كل واحد إلى خادمٍ أمين في موقعه، يملأ جرّته بصدق عمله ونقاوة ضميره"، مؤكداً أن "الوطن ليس فكرة مُجرّدة بل عرس مشترك".