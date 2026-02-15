تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
قبلان: لحماية لبنان وتجاوز أي خصومة داخلية
Lebanon 24
15-02-2026
|
04:58
دعا المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
إلى "حماية
لبنان
بكل الإمكانيات
وتجاوز أي خصومة داخلية"، مؤكداً أن "
الوحدة الوطنية
هي أكبر ضرورة بهذا المجال".
وشدّد قبلان في رسالة إلى المرجعيات والقوى السياسية
اللبنانية
على "ضرورة تأمين شراكة قوية وفهم داخلي وثيق، خصوصاً أننا في قلب موسم انتخابي غارق بأزمات البلد والمنطقة".
وقال قبلان إن "ما نمطح له هو
شراكة وطن لا هدنة بين الطوائف وسط منطقة تغلي بمشاريع
واشنطن
وتل أبيب لضرب الطوائف والأعراق ببعضها"، وأضاف: "ولفخامة رئيس
الجمهورية اللبنانية
أقو إن
العين
عليك، ولا مطلب فوق الوحدة الوطنية وما يلزم لقدرتها على مواجهة فتنة المنطقة وحماية لبنان، والحدود أبواب الوطن وأبواب الوطن لا تُترَك بلا حراسة وثيقة".
وختم: "لا قيمة للبنان إلا بوحدته الوطنية وقدرته على البقاء، وعظمة القائد تُختَبر زمن الأزمات الكبرى، والأوطان لا تُبنى بالضعف والخوف بل بالقوة والمسؤولية، والتاريخ حين يتذكر الأقوياء يخلِّد العادلين منهم، وحين يكبر التهديد يصبح القائد العادل صوت الوطن كلّه، وهنا نتحدّث عن القيادة الوطنية لا الإمتياز السياسي، ولا قيادة عظيمة بلا شجاعة أخلاقية تليق بحاجات ومصالح لبنان".
