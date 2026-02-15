قبلان: لحماية لبنان وتجاوز أي خصومة داخلية

دعا المفتي إلى "حماية بكل الإمكانيات وتجاوز أي خصومة داخلية"، مؤكداً أن " هي أكبر ضرورة بهذا المجال".

وشدّد قبلان في رسالة إلى المرجعيات والقوى السياسية على "ضرورة تأمين شراكة قوية وفهم داخلي وثيق، خصوصاً أننا في قلب موسم انتخابي غارق بأزمات البلد والمنطقة".

وقال قبلان إن "ما نمطح له هو شراكة وطن لا هدنة بين الطوائف وسط منطقة تغلي بمشاريع وتل أبيب لضرب الطوائف والأعراق ببعضها"، وأضاف: "ولفخامة رئيس أقو إن عليك، ولا مطلب فوق الوحدة الوطنية وما يلزم لقدرتها على مواجهة فتنة المنطقة وحماية لبنان، والحدود أبواب الوطن وأبواب الوطن لا تُترَك بلا حراسة وثيقة".



