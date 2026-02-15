تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

فضل الله: الحوار الحقيقي يساهم في تحصين مناعة الوطن الداخلية

Lebanon 24
15-02-2026 | 05:02
فضل الله: الحوار الحقيقي يساهم في تحصين مناعة الوطن الداخلية
قال العلامة السيد علي فضل الله إن "الحوار الحقيقي يساهم في تحصين مناعة الوطن الداخلية"، مشدداً على ضرورة "بناء الدولة القوية والعادلة، وإلا سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع". 


كلام فضل الله جاء خلال رعايته احتفال افتتاح القاعة الرياضية وحديقة الثانوية في مجمّع دوحة المبرّات التربوي والرعائي وثانوية الأبرار في الدوحة
 
 
وفي كلمته، قال فضل الله: "إن لقاءنا اليوم هو تأكيد على هذا التميّز الذي نريده أن يستمر ويتألق من خلال أدائها ورسالتها الإنسانية والرعائية والاجتماعية، وحرصها الدائم على أن لا يكون تميّزها شكليًا فحسب، بل مضمونًا يسعى إلى بناء جيل واعٍ ومتعلم، يحمل القيم العلمية والأخلاقية والإيمانية، ويكون نموذجًا في هذا المجتمع. والحديقة التي تم افتتاحها وستزيّن هذه المؤسسة ستكون قيمةً مضافةً للجمال الروحي والأخلاقي، ولجمال الحياة التي تعبّر عنها قيمها ومبادئها. هذه هي الصورة التي نريدها أن تكون نموذجا لكل مؤسساتنا، وأن تنعكس على واقعنا. هذه المؤسسة انطلقت في سبيل الله ومن أجل مرضاته وخدمة عياله، ولا تبتغي أي غاية شخصية أو ذاتية سوى التخفيف من آلام ومعاناة إنسان هذا الوطن، وهي لا تميّز بين إنسان وآخر، وتسعى إلى تقديم الإسلام الأصيل الذي يؤمن بالانفتاح على الآخر ومدّ الجسور معه، مع الحفاظ على هويتنا وثقافتنا".



أضاف: "مسؤوليتنا جميعًا هي الحفاظ على هذه المؤسسات وتجديدها وتطويرها، لتبقى حاضرة في ميادين التطور والعلم، فنحن نحمل رسالة المحبة والتعاون والتلاقي مع الجميع، ولا نؤمن بالأطر الضيقة والمغلقة، بل بالأطر المنفتحة".
 
 

فضل الله

الإسلام

سيد علي

التربوي

الرياض

الدوحة

إيماني

