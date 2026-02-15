تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة

Lebanon 24
15-02-2026 | 05:20
A-
A+
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة
رابطة الأساتذة المتعاقدين تدعو الى تثبيت أساتذة الأساسي وتحقيق العدالة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توجهت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان برسالة إلى الرؤساء الثلاثة، وإلى الكتل السياسية كافة، وإلى الرأي العام، على أعتاب يوم الاثنين المقبل، حيث تقرر حل ملف التعاقد في الجامعة اللبنانية عبر تفرغ 1690 أستاذا، وإخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية بحل سياسي جامع للأقطاب كافة.



بناء عليه، وجدت الرابطة، التي تمثل خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد في التعليم الأساسي الرسمي، نفسها مضطرة لرفع هذه الصرخة.



وجاء في الرسالة: "إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: نحن شعبكم. نحن خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد آمنوا بالدولة رغم كل الانهيارات، ونحن الموكل إلينا تنشئة أجيال الغد. نحن الذين نقف في الصفوف الأمامية لحماية المدرسة الرسمية، فيما نترك بلا ضمان صحي، وبلا راتب شهري ثابت، وبلا أدنى مقومات الاستقرار الوظيفي. يا حضرة الرئيس، إن كان لديك رغيف خبز، فهل تطعم بعض أولادك وتترك البعض الآخر بلا كسرة؟ نحن أولاد هذه الدولة كما هم أساتذة الجامعة، فلماذا يرفع الظلم عن فئة ويكرس عن فئة أخرى؟.



إلى رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام: نسألكم باسم العدالة التي تمثلونها: هل تكون العدالة في التمييز بين أبناء القطاع التعليمي الواحد؟ هل من العدالة أن تتوافر الأموال والمخصصات لحل ملف في الجامعة اللبنانية، كما صرح وزير المالية، فيما يقال لنا إنه لا أموال لتثبيت أساتذة التعليم الأساسي؟ لمن نرفع شكوانا وأنتم القاضي؟ ألسنا من المحرومين؟ أليس من يعمل بلا ضمان صحي محروما؟ أليس من يتقاضى أجرا لا يتجاوز بضع مئات من الدولارات شهريا محروما؟.



إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري: نحن أساتذة عابرون للطوائف والمناطق والمذاهب. التقينا الرؤساء والنواب والكتل، لكن صوتنا لم يصل إليكم. لماذا تطرح حلول تفرغ الجامعة اللبنانية وتعاقد التعليم المهني، فيما يسحب ملف التعاقد في التعليم الأساسي من التداول؟ هل المطلوب أن يبقى أساتذة المدرسة الرسمية تحت خط الفقر، وتحت خط الكرامة، وخارج حسابات المحرومين؟.



إلى النواب والكتل السياسية كافة: لقد توافقتم على حسم ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، لما في ذلك من مصلحة سياسية جامعة. فماذا عن خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد في التعليم الأساسي؟ أليسوا أبناء هذا الوطن؟ أليست لكم فيهم مسؤولية كما لكم في غيرهم؟.



إن حصر الحلول بقطاع دون آخر يكرس واقعا خطيرا، كأن في هذا الوطن "أولاد ست" و"أولاد جارية". لقد تحولت الجامعة اللبنانية إلى "قالب حلوى" سيقسَّم سياسيا على طاولة مجلس الوزراء، فيما تترك المدرسة الرسمية، وهي أساس التعليم الوطني، فريسة الإهمال واللااستقرار".



نحن في رابطة الأساتذة المتعاقدين، أعددنا اقتراح قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وقدمناه إلى الرؤساء والكتل السياسية كافة، ووقع عليه حتى الآن أحد عشر نائبا، على أن يوقع عليه عدد إضافي من النواب خلال الأيام القليلة المقبلة. ويبقى أن تتحمّل الكتل السياسية الكبرى والرؤساء مسؤولياتهم، وأن يتخذوا القرار السياسي بتبني هذا القانون وإنهاء بدعة التعاقد بصورة نهائية.



نضع هذا البيان في عهدة الرأي العام اللبناني، لأن ما يجري ليس تفصيلا إداريا، بل قرارا سياسيا يمس مصير المدرسة الرسمية ومستقبلها.



وختمت الرابطة: "إذا كان لا بد من حل لبدعة التعاقد، فليكن حلا شاملا وعادلا للقطاع التعليمي الرسمي بأكمله. فلا يجوز أن تكون هناك أموال هنا ولا أموال هناك، ولا أن تحل أزمة فئة ويكرس الظلم على فئة أخرى. إن العدالة لا تتجزأ، والكرامة لا تقسم، والتعليم الرسمي ليس ساحة مقايضة سياسية. وأي حل لا ينصفنا سيدفع آلاف المتعاقدين في التعليم الأساسي إلى النزول إلى الشارع دفاعا عن حقهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لنجدة العام الدراسي وتعويض ساعات الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة معلمي الأساسي تدعو الاساتذة إلى الالتزام بالاضراب
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"متعاقدو الأساسي": ندعو الأساتذة للبقاء على "جهوزية تامة" للتحرك عند اللزوم
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مجلس الوزراء بحث ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:40:10 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس الوزراء

جامعة اللبنانية

مجلس الوزراء

وزير المالية

في الجامعة

اللبنانية

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15
Lebanon24
11:48 | 2026-02-15
Lebanon24
11:45 | 2026-02-15
Lebanon24
11:36 | 2026-02-15
Lebanon24
11:27 | 2026-02-15
Lebanon24
11:26 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24