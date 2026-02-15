تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
Lebanon 24
15-02-2026
|
05:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ كتلاً هوائية دافئة تسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويستمر تأثيرها حتى صباح يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع الرطوبة فيتحول الطقس الى متقلب مع أمطار متفرقة واشتداد بسرعة الرياح لتتجاوز يوم الاربعاء ال٩٠ كلم/س خاصة شمال البلاد .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط في
بيروت
بين ١١و ١٩، في
طرابلس
بين ٩ و ١٨درجة وفي
زحلة
بين ٣ و ١٣درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:
صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة يرافقه انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة جنوب البلاد.
الإثنين:
صافٍ الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع لتتجاوز معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل مع انخفاض اضافي بنسبة الرطوبة ورياح جنوبية شرقية ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار.
الثلاثاء:
غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة تلامس ٥٥ كلم /س وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد،تنخفض درجات الحرارة تدريجياً لتعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة فتتكاثف الغيوم ويتحول الطقس الى غائم مع ضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة واحتمال تشكل خلايا رعدية.
الأربعاء:
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة لتتجاوز سرعتها ال٩٠ كلم/س في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود ال٣ امتار وتتساقط أمطار متفرقة وغزيرة احياناً خاصة شمال البلاد مع برق ورعد و احتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق. تخف حدة الامطار خلال الليل ويتحسن الطقس تدريجياً.
