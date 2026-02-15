تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج

Lebanon 24
15-02-2026 | 05:24
A-
A+
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج
بعد الإرتفاع الملحوظ في الحرارة... منخفض جويّ سيضرب لبنان مع أمطار غزيرة وثلوج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ كتلاً هوائية دافئة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويستمر تأثيرها حتى صباح يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة  بمنخفض جوي متوسط الفعالية يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع الرطوبة فيتحول الطقس الى متقلب مع أمطار متفرقة واشتداد بسرعة الرياح لتتجاوز يوم الاربعاء ال٩٠ كلم/س خاصة شمال البلاد .  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين ١١و ١٩، في طرابلس بين ٩ و ١٨درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.
 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:  
صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة يرافقه انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة جنوب البلاد.
الإثنين:  
صافٍ الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع لتتجاوز معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل مع انخفاض اضافي بنسبة الرطوبة ورياح جنوبية شرقية ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار.
الثلاثاء:  
غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة تلامس ٥٥ كلم /س وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد،تنخفض درجات الحرارة تدريجياً لتعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة فتتكاثف الغيوم ويتحول الطقس الى غائم مع ضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة واحتمال تشكل خلايا رعدية.
الأربعاء:  
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة لتتجاوز سرعتها ال٩٠ كلم/س في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود ال٣ امتار وتتساقط أمطار متفرقة وغزيرة احياناً خاصة شمال البلاد مع برق ورعد و احتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق. تخف حدة الامطار خلال الليل ويتحسن الطقس تدريجياً.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحرارة ستنخفض بشكلٍ ملحوظ... أمطار غزيرة وثلوج بدءاً من يوم غدّ
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جوي نحو لبنان.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وبرق ورعد
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:40:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

لبنان وا

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

حسن ا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-02-15
Lebanon24
11:48 | 2026-02-15
Lebanon24
11:45 | 2026-02-15
Lebanon24
11:36 | 2026-02-15
Lebanon24
11:27 | 2026-02-15
Lebanon24
11:26 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24